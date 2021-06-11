شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تثبيت الإصدار التجريبى من iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple مجموعة من الميزات الجديدة لتحديثها القادم لنظام تشغيل iOS للهواتف المحمولة iOS 15 وهو الإصدار التجريبي من المطور متاح الآن لأي شخص يرغب في تنزيله، لذا نقدم طرق تثبيت الإصدار الجديد وفقا لما نقله موقع The verege.

وفي تحذير إلزامي قالت ابل إن هذا الإصدار من iOS 15 سيكون جديدًا وتجريبيًا فإذا كنت مطورًا فأنت تعرف كل هذا ، لكن الأمر يستحق التكرار لذا من الأفضل تثبيته عبر هاتف آخر غير الذي تعتمد عليه.

يمكنك العثور على الإصدار التجريبي من iOS 15 للمطورين على موقع مطوري Apple.

وسيتعين عليك بالطبع تسجيل الدخول، قد يُطلب منك تسجيل جهازك إذا لم يكن مسجلاً بالفعل.

ابحث عن ملف تعريف iOS 15 عن طريق اختيار التنزيلات (إما من الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا ، أو باستخدام القائمة المنسدلة المكونة من سطرين في أعلى اليسار).

ابحث عن ملف تعريف iOS ، واسمح بالتنزيل.

بمجرد تنزيل ملف التعريف انتقل إلى "الإعدادات" على جهازك وابحث عن "ملف التعريف الذي تم تنزيله" واتبع التعليمات.

سيُطلب منك إعادة التشغيل ومن ثم يجب أن تكون قادرًا على تثبيت التحديث المتوفر في الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

إذا لم تكن مسجلاً كمطور Apple فلا تقلق - سيكون هناك إصدار تجريبي عام متاح للتنزيل في وقت ما في شهر يوليو.