تكنولوجيا: وان بلس تطلق جهاز OnePlus TV U1S منخفض التكلفة في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من أجهزة التلقاز OnePlus TV U1S الذي يأتي بتكلفة منخفضة للسوق الهندي.

يتميز جهاز OnePlus TV U1S بشاشة LED LCD، وأحجام تتراوح بين 50 إلى 55 أو 65 إنش، كما يدعم الجهاز جودة عرض UHD أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، وتدعم الشاشة ألوان بعمق 10بت، وتغطية لونية بنسبة 93% من ألوان DCI-P3.

أيضاً من المقرر أن تدعم شاشة OnePlus TV U1S كلاً من تقنية HDR10 و HDR10+، وHLG، إلا أن الشاشة لا تدعم تقنية Dolby Vision.

كما يأتي جهاز التلفاز باثنان من المكبرات الصوتية ستريو بقدرة 30W، مع صوتيات Dynaudio، ويدعم جهاز التلفاز تقنية Dolby Audio.

ويدعم OnePlus TV U1S نظام تشغيل Android TV 10، كما يأتي بتطبيقات Netflixو Prime Video وأيضاً Spotify مدمجة، وتنطلق أجهزة التلفاز الذكية بمساعد جوجل الرقمي وChromecast مدمج، مع Miracast، و DLNA، وMulticast.

أيضاً ينطلق الجهاز بسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، ويأتي OnePlus TV U1S أيضاً بعدد 3 من منافذ HDMI 2.1، ومخرج optical للصوتيات، analog AV، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11n، كما يضم اثنان من منافذ USB 2.0.

يذكر أن شركة وان بلس أعلنت أيضاً عن كاميرة OnePlus TV التي صممت لدعم إصدارات الشركة من أجهزة التلفاز لدعم إلتقاط الصور المميزة بزوايا عرض واسعة، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، ويتوفر OnePlus TV U1S بدءاً من 11 من يونيو في السوق الهندي.

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