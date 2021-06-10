4 حيل ونصائح للاستفادة من جوجل بلاي

دبي - يزن راشد - يمتلك جوجل بلاي الكثير من الأسرار والحيل التي تساعدك علي استخدام التطبيق بشكل أفضل، ويمكن لهذه الحيل أن تغير من طريقة استخدامك للتطبيق بشكل كامل.

وتعمل جوجل بشكل مستمر على إضافة المزيد من التحديثات والتغييرات إلى التطبيق بشكل مستمر، ومن المتوقع أن تقدم جوجل تصميمًا جديدًا لواجهة جوجل بلاي مع إطلاقه نظام اندرويد 12 في نهاية العام الحالي.

إقرأ أيضاً: أهم تطبيقات الساعات الذكية العاملة بنظام WearOS

ويجب عليك أن تكون حذراً عند تحميل التطبيقات من جوجل بلاي بسبب وجود الكثير من التطبيقات الضارة والمخادعة التي ستحاول سرقة بياناتك، وتعمل جوجل على إزالة هذه التطبيقات قدر الامكان على الرغم من عددها الكبير.

إليكم الآن مجموعة من الحيل لتسهل استخدام جوجل بلاي:

فرز التطبيقات بحسب العمر:

يضم جوجل بلاي نظام لتقييم التطبيقات بحسب الفئة العمرية المستهدفة أو الفئة العمرية التي يمكن لها أن تتعرض لهذا التطبيق، ويأتي هذا الاستخدام ليكمل محاولات جوجل حماية الأطفال وجعل منصاتها آمنة لهم.

تفيد هذه الخدعة في حماية أطفالك من التطبيقات السيئة والغير مناسبة لهم.

تقسم جوجل التطبيقات بحسب العمر المناسب لاستخدام التطبيق بدايةً من 3 سنوات وحتى 18 عاماً.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الرقابة الأبوية على هواتف الأطفال، وحتى تستخدم هذه الخاصية يجب عليك التوجه إلى صفحة إعدادات جوجل بلاي من خلال الضغط على صورتك الشخصية في التطبيق.

وعند دخولك إلى صفحة الإعدادات قم بالتوجه إلى قسم الأسرة ومن ثم تفعيل الرقابة الأبوية، وبعد ذلك تظهر لك الفئات العمرية التي ترغب في ظهور التطبيقات فيها.

عندما تنتهي من تحديد الفئات العمرية قم بالضغط على حفظ لتؤكد اختياراتك.

خاصية الاعتماد على بصمة الإصبع لتأكيد الشراء:

يمكنك أن تستخدم البصمة المسجلة في هاتفك لتأكيد عمليات الشراء ودفع الأموال عبر جوجل بلاي.

تستطيع استخدام هذا الاعداد أيضاً في هاتف طفلك ولكن يفضل أن تستخدم كلمة مرور لا يعرفها الطفل.

ولتصل إلى هذا الاختيار ستحتاج إلى التوجه لإعدادات التطبيق ومن ثم اعدادات المستخدم، وهنا تجد أمامك اختيار تفعيل البصمة وكلمة المرور.

خاصية استخدام التطبيقات دون تحميلها:

تعتبر هذه الميزة أحد الإضافات الجديدة لتطبيق جوجل بلاي، وهي تسمح لك باستخدام التطبيقات دون انتظار تثبيتها على هاتفك.

ولتفعيل هذه الخاصية تحتاج الدخول إلى صفحة الإعدادات، ومن ثم التوجه إلى إعدادات المستخدم وتفعيل خاصية Google Play Instant.

ولكن لن تعمل جميع التطبيقات بهذه الطريقة فيجب على المطور أن يسمح بهذا الأمر في البداية. ستجد أيضاً صفحات الانترنت تفتح من خلال هذه الخاصية في بعض التطبيقات بدلاً من استخدام المتصفح.

تثبيت التطبيقات دون استخدام الهاتف:

ويمكنك تثبيت التطبيقات على هاتفك دون استخدامه، وهذا من خلال نسخة الويب من جوجل بلاي.

وتستخدم هذه الخاصية عليك التوجه إلى نسخة الويب من جوجل بلاي عن طريق الرابط التالي، ومن ثم البحث عن التطبيق الذي ترغب في تثبيته.

وبعد أن تجد التطبيق قم بالضغط على تثبيت على جهاز الاندرويد.

تظهر لك قائمة الاجهزة الخاصة بك قم باختيار الهاتف الذي ترغب في التثبيت عليه.

وتفيد هذه الخاصية في تثبيت التطبيقات من خلال الروابط دون البحث عنها يدوياً في جوجل بلاي.