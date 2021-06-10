ويكي كورس يوفر لك كورسات عربية مجانية

دبي - يزن راشد - يعد ويكي كورس موقعًا عربيًا يوفر عددًا كبيرًا من الدورات التعليمية المجانية باللغة العربية بمختلف المجالات مثل البرمجة والصيانة والتسويق الإلكتروني واللغات.

وأصبح التعلم عن بعد أصبح في الفترة الأخيرة واحدًا من أهم الطرق لإكتساب المعرفة. ولهذا فهو وسيلة سهلة وقليلة التكلفة ومعظم الأحيان مجانية لزيادة المعرفة والدخول إلى عالم العمل.

ويمكن لأي شخص يمتلك اتصال بالإنترنت وحاسب شخصي أو حاسب لوحي أو حتى هاتف ذكي أن يتعلم ما يحتاج إليه في أي مجال خلال أي وقت فراغ يملكه ومن أي مكان يناسبه.

ولا يقتصر الأمر على تعلم البرمجة والتصميم وعلوم الحاسب كما يظن الكثير. إذ إن هناك إمكانية لتعلم اللغات والطبخ والغناء والرقص وغيرها.

ولكن ليس من السهل أن تجد موقع يوفر دروس تعليمية بمختلف الاختصاصات وباللغة العربية مع سهولة في المشاهدة والتحميل ودون إعلانات وروابط خبيثة.

ولذلك نتحدث في هذه المقالة عن موقع ويكي كورس الفريد من نوعه في هذا المجال. الذي يلبي المتطلبات الأساسية للتعلم عن بعد دون قيود وصعوبات.

ويعتبر الموقع بسيط وسهل الاستخدام ولا يحتاج إلى أي متطلبات خاصة لتصفحه، حيث أنه يمكن فتحه من أي متصفح ويب عبر أي جهاز والبدء بالتعلم، وذلك من خلال الضغط عبر الرابط أو الدخول إليه عن طريق كتابته في أي متصفح إنترنت.

ويصنف الموقع الدورات حسب الإختصاص. ويمكنك الوصول إلى قسم لغات البرمجة مثلاً عبر قسم لغات البرمجة في الموقع.

ويوفر ويكي كورس إمكانية مشاهدة تلك الدورات بشكل مباشر من داخل الموقع أو تحميلها لمشاهدتها دون اتصال بالإنترنت.

ويحتوي ويكي كورس على آلية تصنيف تسهل تصفح الكورسات والعثور على الكورس المطلوب.

ويتم تصنيف الكورسات تحت تصنيف رئيسي يمثل مجال الكورسات. ومن ثم تصنيف فرعي يمثل نوعها. مع إمكانية البحث عن الكورسات من خلال كتابة كلمة أو عدة كلمات.

ويمكن عند فتح أي كورس الإطلاع على الدروس الموجودة أو مشاهدة كل درس على حدا بشكل مباشر أو تحميل الدرس أو كامل الكورس كملفات لمشاهدتها لاحقًا دون اتصال بالإنترنت.