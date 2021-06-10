سيارات فورد تخبرك إذا تم اقتحامها

دبي - يزن راشد - أصبح الأمان ميزة رئيسية في تطبيقات إدارة السيارات من كبار مصنعي السيارات مثل تيسلا وجنرال موتورز وفولكس فاجن، وحتى لا تتخلف عن الركب، تقدم شركة فورد ميزة الكشف عن الاختراق لتطبيقها الذكي FordPass.

وبالرغم من أن العديد من الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا يقيمون في منازلهم وسط الوباء، إلا أن جرائم السيارات لا تزال تمثل مشكلة، بل إنها في ازدياد في بعض البلدان.

ويمكن أن تساعد أجهزة إنذار السيارة في ردع اللصوص. ومع ذلك، في المدن التي قد تكون فيها المركبات متوقفة في الشارع طوال الليل، قد يتجاهل المالكون الإنذار، ولا يدركون أنه من سياراتهم، أو لا يسمعونه.

وجعلت فورد نظام الأمان المعزز المتصل بالهواتف الذكية، SecuriAlert (المعروف سابقًا باسم Guard Mode)، متاحًا لمالكي السيارات لأول مرة.

وبمجرد التفعيل، يرسل SecuriAlert إشعارًا إلى الهاتف الذكي لمالك السيارة إذا كان يحدد أي نشاط للمركبة، بما في ذلك محاولات فتح الأبواب أو الوصول باستخدام مفتاح، مما يوفر راحة البال للعملاء عندما تكون سياراتهم بعيدة عن الأنظار أو بعيدة عن السمع.

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كيف يعمل SecuriAlert من فورد:

يقوم المالكون بتنشيط SecuriAlert عندما يكونون بعيدين عن سيارتهم. ويتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الميزة بسرعة وسهولة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي FordPass.

وبمجرد تنشيطه، فإنه يستخدم أجهزة الاستشعار الموجودة في السيارة لتحديد ما إذا كانت هناك محاولة لدخول السيارة.

وباستخدام المودم الموجود على متن السيارة، FordPass Connect، ترسل السيارة على الفور إشعارًا إلى الهاتف الذكي للمالك إذا اكتشفت أي نشاط يتعلق بسيارته.

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ويكشف تطبيق FordPass عن وقت وسبب أي إنذارات SecuriAlert – عبر الهاتف الذكي – بالإضافة إلى آخر موقع معروف للسيارة.

وإذا تم إجراء محاولة لفتح باب باستخدام مفتاح – وهو إجراء لا يؤدي إلى إطلاق إنذار تقليدي للمركبة – فيظل SecuriAlert يرسل تنبيهًا.

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في تحديد محاولات الوصول إلى سيارة باستخدام مفتاح مستنسخ أو مسروق.

وعندما يعود المالك إلى سيارته، فإنه يقوم بإيقاف SecuriAlert عبر تطبيق FordPass ويواصل رحلته.

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الميزات المتصلة:

تم تقديم SecuriAlert لأول مرة للمركبات التجارية في وقت سابق من هذا العام. وهو واحد من مجموعة من الميزات المتصلة المتاحة الآن لعملاء فورد.

وقدمت فورد في عام 2020 خدمات المركبات المتصلة مجانًا للعملاء في جميع أنحاء أوروبا. بالإضافة إلى ذلك أعلنت حديثًا عن شراكة بين الشركات المصنعة للمركبات المتصلة لتحذير السائقين من المخاطر عبر الطريق أمامهم.

وقالت الشركة: نعلم أن عملائنا يهتمون بأمن سيارتهم ومحتوياتها. ويعتمد SecuriAlert على النظام البيئي للاتصال المتنامي في فورد. وذلك لتمكين المالكين من معرفة أنه إذا حدث شيء ما لسيارتهم عندما لا يقودونها، فسيكونون أول من يعلم.

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