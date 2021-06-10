تكنولوجيا: تقرير يؤكد إختراق المتسللين وسرقة البيانات من EA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاع مجموعة من المتسللين من إختراق البيانات الخاصة بشركة Electronic Arts ومن ثم سرقة الأكواد الخاصة بالألعاب والأدوات الداخلية.

عرفت شركة Electronic Arts كواحدة من أشهر الشركات المطورة للألعاب، حيث قدمت للمستخدمين كلاً من Battlefield و FIFA و The Sims.

ولقد كُشِف عن مجموعة من المعلومات في بعض المنتديات، حيث إستطاع المتسللين الوصول إلى مصدر التعليمات البرمجية للعبة FIFA 21.

أيضاً أكد مجموعة من المتسلليين على نجاحهم في الوصول إلى مصدر التعليمات البرمجية و محرك Frostbite الذي يدعم أغلب ألعاب EA والتي تتصمن لعبة Battlefield.

كما تضم البيانات التي تم الإستييلاء عليها الواجهة البرمجية لشركة EA، ومنصة تطوير البرمجيات SDKs، مع مجموعة من التعليمات البرمجية التي تدعم تطوير الألعاب بسلاسة أكبر.

يذكر أن المتسللين قد أكدوا في تصريحات نشرت مؤخراً على أن سعة البيانات التي تم إختراقها والإستيلاء عليها تصل إلى 780 جيجا بايت

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