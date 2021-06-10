تكنولوجيا: تحديث المستخدمين إلى HarmonyOS 2 لن يؤدي إلى فقد البيانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في تحديث عدد من أجهزة وهواتف الشركة في السوق الصيني إلى HarmonyOS 2، حيث وصل التحديث الآن إلى أكثر من 10 ملايين جهاز، ولقد كشف الرؤساء التنفيذين في الشركة عن أن عملية التحديث لن تؤدي إلى فقد بيانات الهاتف.

يؤكد الرؤوساء التنفيذين لشركة هواوي على أنه ما أن يتم التحديث سيتم نقل جميع بيانات المستخدمين التي تتضمن الألعاب، والتطبيقات، والصور أيضاً.

ولقد انتقلت هواوي مؤخراً إلى المرحلة النهائية من إختبار ومعاينة الإصدار التجريبي العام من تحديث HarmonyOS 2، كما أكدت هواوي على إنجاز سريع لإطلاق نظام التشغيل.

من جانب أخر يؤكد المستخدمين على أن تحديث HarmonyOS 2، سيدعم الإحتفاظ ببيانات التطبيقات مثل WeChat و QQ والأنظمة الأساسية الأخرى.

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