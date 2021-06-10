تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن تطبيق Xbox TV وعصا البث xCloud

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطبيق Xbox TV وعصا البث xCloud، في إطار خطط عملاق البرمجيات للتوسع بخدمة الألعاب على أجهزة التلفاز.

تبدأ مايكروسوفت في إطلاق خدمة Xbox Game Pass على أجهزة التلفاز عبر تقنية البث xCloud، لدعم المستخدمين بطرق جديدة للوصول إلى ألعاب Xbox.

ومن المقرر أن تتوفر الخدمة عبر تطبيق Xbox TV أو عصا البث المخصص xCloud، إلا أن شركة مايكروسوفت لم تؤكد على موعد محدد لإطلاق التطبيق للمستخدمين.

ولقد أكدت ليز هامرين من مايكروسوفت على أن الشركة تعمل مع الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز لجلب Game Pass مباشرة إلى أجهزة التلفاز، لتشغيل الخدمة مباشرة مع وحدة التحكم المتوافقة.

كما أشارت هامرين في وقت سابق إلى أن الشركة تعمل على تطوير عصا مخصصة للبث للإقتران بأجهزة التلفاز، وبدء البث لخدمة Xbox عند الإتصال الإنترنت.

لم تؤكد مايكروسوفت على موعد إطلاق التطبيق، أو السعر الذي تنطلق به عصا البث لخدمة xCloud، إلا أن عملاق البرمجيات قدمت هذا الإعلان قبل إنطلاق حدث E3، حيث تعقد مايكروسوفت حدث في 13 من يونيو تستعرض من خلاله الجديد في الألعاب.

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