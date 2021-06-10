شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مستكشف الصين يتنقل على سطح المريخ ويستكشف الكوكب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن رؤية منطقة مظلمة حيث هبطت العربة الجوالة، والتي سببها هو عمود المحرك أثناء الهبوط، وتُظهر الصورة أيضًا خطوطًا ساطعة متناظرة، تحيط بالمركبة الجوالة ومركبة الإنزال في الشمال، وهي في الواقع جزيئات من الغبار الناعم عندما تم إفراغ الوقود من المركبات.



صورة مركبة الصين وهبطت الصين بعربتها الجوالة على سطح المريخ في 15 مايو، على خطى الولايات المتحدة، حيث هبطت ناسا على الكوكب الأحمر قبل ثلاثة أشهر. وتعد العربة الجوالة الصينية المسماة Zhurong على اسم إله النار في الحكايات الشعبية الصينية بحجم سيارة صغيرة وتزن 530 رطلاً.

مركبة الصين وبدأت Zhurong من نقطة الهبوط إلى سطح المريخ في 22 مايو، حيث شرعت في مهمتها لدراسة الكوكب الأحمر، وشاركت CNSA صورة العربة الجوالة وهي تسافر عبر المناظر الطبيعية المتربة. وتظهر في الصورة، التي تم التقاطها بواسطة كاميرا عالية الدقة مثبتة على مدار تيانوين -1 في الساعة 6 مساءً (بتوقيت بكين)، نقطتان ساطعتان في الزاوية اليمنى العليا، فإن المنصة الأكبر هي منصة الهبوط، والصغرى هي المركبة الجوالة Zhurong Mars.

مركبة الصين عن قرب على المريخ

يعمل Zhurong على سطح المريخ لمدة 23 يومًا مريخيًا، مستقصيًا بيئته الجديدة وإجراء استكشافات علمية، واليوم المريخي أطول بحوالي 40 دقيقة من يوم على الأرض.

ويتم تشغيل جميع المعدات العلمية الموجودة على متن المسبار، والتي ستحلل تربة المريخ والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والخرائط التخطيطية، والبحث عن المياه وعلامات الحياة القديمة.



تصور مركبة الصين على المريخ

كما أنه من المخطط أن مع عمر متوقع لا يقل عن 90 يومًا مريخيًا على الأقل (حوالي ثلاثة أشهر على الأرض)، سيسجل Zhurong منظر كوكب المريخ بصور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة ويحلل التركيب المادي لسطح الكوكب.