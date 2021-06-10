شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تكشف عن مشروع يصور آثار هبوط البشر على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد فريق من المهندسين وهواة الفضاء الروس مشروعا لقمر صناعي صغير من شأنه تصوير آثار هبوط الرواد الأمريكيين والروفرات السوفيتية (لوماخود) على سطح القمر، وتم الكشف عن المشروع في قبة الفلك بموسكو.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، انطلق المشروع عام 2015 حين بدأ جمع التبرعات لتحقيقه، وتم جمع حوالي 1.5 مليون روبل عن طريق الإنترنت.

وقال المبادر إلى تحقيق المشروع، فيتالي يجوروف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي": "أنا واثق بأن المشروع سيلفت أنظار العالم أجمع، وسيبلغ وزن القمر الصناعي 100 كيلوجرام، لذلك يقترح أن يطلق بأحد الصواريخ الروسية مع حمولة مفيدة أخرى.

ويتوقع أن يزود القمر الصناعي بكاميرا وتلسكوب بوسعه التعرف على تفاصيل تضاريس القمر بدقة 25 سنتيمترا".

وحسب أصحاب المشروع فإن سعره الإجمالي سيبلغ 750 مليون روبل (نحو 10 ملايين دولار) دون أن تؤخذ بالحسبان نفقات إطلاق الصاروخ.

ويأمل أصحاب المشروع بأن يهتم بالمشروع رجال الأعمال الروس والأجانب ومعاهد أكاديمية العلوم ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وكان أصحاب المشروع قد أسسوا شركة "أوربيتالني إكسبريس" (القطار المداري) التي تعمل على الدعاية التجارية واستقطاب المستثمرين المهتمين بتحقيق المشروع.