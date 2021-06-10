شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك توسع سياسة العمل من المنزل لمعظم موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، الأربعاء 9 يونيو، أن الشركة ستسمح لجميع الموظفين بدوام كامل بالعمل من المنزل إذا كان من الممكن إنجاز وظائفهم عن بُعد وفقا لما نقله موقع CNBC.

ويعد هذا تغييرًا عن الخطط التي أعلن عنها Facebook في مايو 2020، عندما قالت الشركة إنها ستسمح لبعض الموظفين، ولا سيما كبار الموظفين وذوي الخبرة، بطلب عمل دائم عن بُعد.

وأعلن زوكربيرج عن الإعلان الجديد في مذكرة للموظفين يعرض فيها خطط الشركة لمكتب مختلط وإعداد عن بعد.

كتب زوكربيرج: "لقد تعلمنا خلال العام الماضي أنه يمكن إنجاز العمل الجيد في أي مكان، وأنا أكثر تفاؤلاً بأن العمل عن بُعد على نطاق واسع ممكن، لا سيما مع استمرار تحسن وجود الفيديو عن بُعد والواقع الافتراضي".

وتتضمن الأدوار التي لا يمكن إجراؤها عن بُعد عادةً تلك التي تعمل على الأجهزة أو على إعدادات مركز بيانات Facebook.

قال زوكربيرغ أيضًا إن Facebook سيبدأ في السماح للموظفين بطلب العمل عن بُعد عبر الحدود الدولية.

وقال متحدث باسم Facebook، بعد يوم الثلاثاء المقبل، ستسمح الشركة للموظفين الأميركيين بطلب العمل عن بُعد في كندا وأولئك الموجودين في أوروبا لطلب العمل عن بُعد في المملكة المتحدة.

وفي يناير 2022، ستسمح الشركة للموظفين بالتنقل بشكل دائم بين سبع دول في أوروبا.

وقال المتحدث إن Facebook، الذي يبلغ إجمالي قوته العاملة حوالي 60 ألفًا، يخطط لإعادة فتح معظم مكاتبه في الولايات المتحدة بطاقة 50% بحلول أوائل سبتمبر، ومن المرجح أن يُعاد فتحه بالكامل في أكتوبر.

قال زوكربيرج إن الموظفين الذين يرغبون في العمل في مكتب سيُطلب منهم الحضور نصف الوقت على الأقل.

وهذا لضمان بقاء المكتب نابضًا بالحياة وأن الموظفين الذين يأتون إلى المكتب يستفيدون إلى أقصى حد من كونهم جزءًا من هذا المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن Facebook يخطط لتنظيم اجتماعات شخصية منتظمة للعاملين في المكاتب والعاملين عن بُعد "لدعم بناء العلاقات".