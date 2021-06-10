شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة جديدة لإدارة "واى فاى" عبر اندرويد 12.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Google عن طرح الإصدار التجريبي الثاني من هواتف Android 12 لهواتف Pixel، يضيف المزيد من ميزات Android 12 التي تم الإعلان عنها في مؤتمر Google I / O الشهر الماضي ولكن لم يتم تضمينها في الإصدار التجريبي الأول، ولكنه يحتوي أيضًا على ميزتين أحدث ، بما في ذلك طريقة جديدة لإدارة اتصالك بالإنترنت وفقا لما نقله موقع Theverege.

في الإعدادات السريعة يحتوي Android 12 الآن على زر جديد يسمى "الإنترنت" يحل محل زر Wi-Fi القديم، انقر عليه وستحصل على شاشة تتيح لك التبديل بين شبكات Wi-Fi وتعرض أيضًا اتصالك عبر المحمول.

وتقول Google إن الفكرة هي مساعدة المستخدمين على "التبديل بين مزودي الإنترنت واستكشاف مشكلات الاتصال بالشبكة وإصلاحها بسهولة أكبر"، تطلب مشاركة Google من القراء "أخبرنا برأيك"، وهي إشارة إلى أن تجربة المستخدم هذه قد لا تكون شيئًا أكيدًا، غالبًا ما تقدم Google أفكارًا جديدة لواجهة المستخدم ثم تتراجع عنها أثناء الإصدار التجريبي من Android.

ويلتقط Android 12 أيضًا "إشعار قراءة الحافظة"، والذي سيظهر في أي وقت يقرأ فيه التطبيق الحافظة الحالية، يظهر عندما يقرأ أحد التطبيقات الحافظة من شيء نسخته في تطبيق آخر، بمعنى لن ينبثق بشكل مزعج إذا قمت بالنسخ واللصق داخل نفس التطبيق، على عكس الإشعارات الأخرى سيظهر هذا على ما يبدو من أسفل الشاشة، إنه مشابه لميزة ظهرت أولاً على iPhone ، حيث أدرك المزيد من الأشخاص أن التطبيقات كانت تطلب محتوى الحافظة في حين أنه لا ينبغي فعل ذلك.

هاتان الميزتان الجديدتان، ولكن هناك القليل من الميزات الأخرى التي أعلنت عنها Google ولكنها لم تدرجها في النسخة التجريبية الأولى، الأول هو لوحة تحكم الخصوصية والتي تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات التي تطلب فيها التطبيقات استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا والموقع، كانت شركة Apple قد أعلنت عن لوحة تحكم مشابهة لنظام التشغيل iOS 15 - على الرغم من أنها تتضمن بضع نقاط بيانات أكثر من تلك الموجودة في نظام Android.

وتعمل Google أيضًا على تشغيل ميزات الخصوصية المعلنة مسبقًا المتعلقة بالميكروفون والكاميرا، كما سيتوفر الآن على Android 12 أيضًا تبديل في الإعدادات السريعة لإيقاف تشغيل هذه المستشعرات.

وإذا قمت بتعطيل الميكروفون أو الكاميرا في الإعدادات السريعة، في المرة التالية التي يحاول فيها أحد التطبيقات الوصول إلى أحدهما، سيسألك النظام عما إذا كنت تريد إعادة تشغيلهما، إذا رفضت سيعتقد التطبيق أن لديه إمكانية الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، ولكن كل ما يراه في الواقع هو الظلام وكل ما يسمعه هو الصمت.

ومع هذا الإصدار تواكب Google خارطة الطريق الخاصة بها لإصدار Android 12 هذا الخريف، توقع المزيد من Beta قبل الإصدار النهائي، هذا الإصدار التجريبي متاح الآن على هواتف Pixel، وعندما يتم إصدار التحديث النهائي، سيصل إلى هواتف Pixel أولاً، عندما يتم تحديث الهواتف الأخرى يظل سؤالًا مفتوحًا ومربكًا، نظرًا لأن هذا الإصدار من Android لديه أكبر إعادة تصميم منذ سنوات، لذا فإن صانعو الهواتف الذكية الآخرون يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية تطبيق أنماطهم الخاصة على نظام التصميم الجديد.