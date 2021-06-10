شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه firewall؟.. تعرف على أداة حمايتك من الهجمات الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الهجمات الالكترونية التي تعطل الحياة بشكل مفاجىء على أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى قدرتها على إحداث فوضى كبيرة في البيانات وغيرها من الأمور المهمة، لذلك يوجد بعض التدابير الأمنية مثل جدران الحماية firewall، والتي تمنع الجهات السيئة من الوصول غير المرغوب فيه إلى الشبكات.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إن منع تعطل الإنترنت ليس هو الشيء الإيجابي الوحيد الذي يمكنك الحصول عليه من جدار حماية الشبكة، وهناك أيضًا استخدامات قابلة للتخصيص لجدران الحماية مثل حظر المحتوى غير اللائق على الإنترنت من أطفالك.

ويشبه جدار الحماية firewall الحارس لنشاطك على الإنترنت، مما يخلق حاجزًا أمنيًا بين شبكتك المنزلية والتطفل غير المرغوب فيه من الإنترنت بشكل عام.

ويمكن أن تكون جدران الحماية مستندة إلى السحابة، أو يمكن أن تكون قطعة مادية من الأجهزة تشتريها وتوصلها بالمودم والموجه.

وإذا كنت قد حاولت في أي وقت إعداد الخادم الخاص بك مع إعادة التوجيه، فربما تم توقفك بواسطة جدار الحماية لجهاز التوجيه الخاص بك.

كما يأتي جهاز الكمبيوتر الخاص بك كثيرا بجدار حماية خاص به، مثل جدار حماية Windows Defender الذي يتم تثبيته على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

هناك العديد من أنواع جدران الحماية، لكن جوهر كيفية عملها متشابه، حيث يعمل جدار الحماية عن طريق إغلاق شبكتك افتراضيًا لمعظم حركة مرور الإنترنت، أو على الأقل، طلب إذنك قبل السماح بمرور البيانات.

وأصبح وجود نوع من جدار الحماية كخط دفاع لشبكتك المنزلية أمرًا مهمًا بشكل متزايد حيث يتم تمكين المزيد من الأجهزة عبر الإنترنت.

وهناك فوائد تتجاوز الأمان أيضًا، حيث يمكن لجدار الحماية الذي تم تكوينه بشكل صحيح أن يحافظ على تشغيل الإنترنت بسرعة أكبر عن طريق توجيه حركة المرور بشكل أكثر كفاءة، ويمكن أيضًا برمجة جدار الحماية ليعمل كمشرف محتوى للأطفال عن طريق تقييد وصولهم إلى مواقع ويب معينة.