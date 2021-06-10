تكنولوجيا: وان بلس تعلن رسمياً عن هاتف OnePlus Nord CE 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس رسمياً اليوم عن هاتف OnePlus Nord CE 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 750G وسعر يبدأ من 299 يورو.

ينطلق هاتف OnePlus Nord CE 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

كما يتميز هاتف OnePlus Nord CE 5G برقاقة معالج Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة OxygenOS، كما يأتي الهاتف بسماكة 7.9مم، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، كما تدعم تقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل 1 بحجم أكبر لصور بدقة 16 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.4μm، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف OnePlus Nord 5G بقدرة بطارية 4500 mAh، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 299 يورو، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 329 يورو.

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