فيس بوك .. ساعة ذكية مزودة بكاميرات تطرح العام المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - تخطط منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، لأن يشهد عام 2022 الإعلان عن ابتكار ساعة ذكية مزودة بكاميرات، وسيحتوي على شاشة بها كاميرتان يمكن فصلهما عن المعصم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وتوجد الكاميرا المزودة في الجزء الأمامي من شاشة الساعة بشكل أساسي لإجراء مكالمات الفيديو، بينما يمكن استخدام كاميرا بدقة 1080 بكسل ذات تركيز تلقائي في الخلف لالتقاط لقطات عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن الساعة الذكية المطورة من فيسبوك من الممكن ربطها مستقبلًا بنظارات الواقع المُعزز التي تعمل على تصميمها الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الموقع إلى أن الساعة ستكون مزودة بكاميرات تتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل شبكة إنستجرام المرتكزة على الصور.

وكانت فيسبوك أعلنت عزمها على إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه السنة في إطار تحالف مع شركة البصريات العملاقة "إيسيلور لوكسوتيكا".