شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تدرس مشروع إنشاء محطة فضائية وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال في حديث على قناة يوتيوب "سولوفيوف لايف":" إننا نأمل بأن تعقد الحكومة نهاية يونيو الجاري أول اجتماع بحضور الخبراء والمسئولين الفضائيين ستنظر فيه إلى مشروع المحطة القومية الروسية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يذكر أن نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل الماضي أن حالة المحطة الفضائية الدولية تتدهور من عام إلى آخر، لذلك فإن روسيا يمكن أن تركز جهودها على إنشاء محطة فضائية قومية وطرحت أمام شركة "إينيرجيا" الروسية الفضائية مهمة ضمان جاهزية أول قطاع أساسي للمحطة الجديدة بحلول عام 2025، وهو قطاع الطاقة والعلم الذي كان يخطط لإطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2024.

وأوضح، بوريسوف أن زاوية ميل المحطة الجديدة تعادل 98 درجة، ما سيسمح لها بأن تغطي الكرة الأرضية كلها خلال كل يومين وأن تحلق فوق منطقة القطب الشمالي بعد كل 90 دقيقة، الأمر الذي يعد مهما لإسناد الممر البحري الشمالي.

وأضاف أن العمل على المشروع التصميمي للمحطة الجديدة سيبدأ في نهاية الصيف الجاري.