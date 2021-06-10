“الأول من نوعه”.. سامسونغ تكشف عن مستشعر تصوير بدقة 50 ميغابيكسل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 4 دقائق

كشفت شركة ”سامسونغ“، اليوم الخميس، عن مستشعر كاميرا ISOCELL JN1 الجديد، المميز بدقة 50 ميغابيكسل.

ويعتبر مستشعر ”ISOCELL JN1“ أول مستشعر صور بحجم 0.64 ميكرومتر في الصناعة، ويتميز بدقة 50 ميغابيكسل، كما يأتي مزودا بأحدث التقنيات، مثل: ISOCELL 2.0 المحسن و Smart-ISO و Double Super PDAF.

وأكدت العملاق الكوري الجنوبي، أن JN1، الذي يستخدم تقنية ISOCELL 2.0، يمكنه تحسين حساسية الضوء بحوالي 16%، ودقة الألوان، كما يتضمن المستشعر ترقية في المواد المستخدمة لمنع تسريب الإضاءة، ويوصف بأنه مستشعر الصور الأكثر تنوعا حتى الآن من العملاق الكوري الجنوبي.

كما تقدم سامسونغ مستشعر ISOCELL JN1 بتقنية Tetrapixel التي تعمل على دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 1.28 ميكرومتر، لدعم إنتاج صور بدقة 12.5 ميغابيكسل وسطوع أعلى، مع تشويش أقل.

ويأتي المستشعر مزودا بتقنية Double Super PD لتحسين الضبط التلقائي لاكتشاف المشهد، كما يمكنه التركيز بدقة على الأهداف حتى مع وجود إضاءة محيطة أقل بنسبة 60٪.

ويمكن لمستشعر ISOCELL JN1 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، ومقاطع فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل، بمعدل 240 إطارا في الثانية.

ومن المرجح أن يتم استخدام المستشعر في الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية أو ككاميرا أمامية في الهواتف المتطورة، ويمكن إقرانها بعدسة واسعة الزاوية أو عدسة فائقة السرعة أو عدسة مقربة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لأعمال المستشعرات في سامسونغ للإلكترونيات، داكيون تشانغ: ”لقد دفعت تقنيات البيكسل المتقدمة من سامسونغ الحدود مرة أخرى بأقصى درجات الدقة لتطوير مستشعر صورة بأصغر حجم بيكسل في الصناعة، ولكن بأداء قوي“.

وسيكون ISOCELL JN1 الجديد بحجم 0.64 ميكرومتر، قادرا على تزويد الهواتف الذكية الأكثر أناقة في المستقبل بصور محمولة فائقة الدقة.

وكانت سامسونغ قد بدأت في الإنتاج الضخم لمستشعر ISOCELL JN1 العام الجاري؛ وذلك استعدادا لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية المتوسطة.