“العمولة”.. طريقة جديدة لتمكين صانعي المحتوى على إنستغرام من كسب المال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 04:10 مساءً - في خطوة جديدة للعملاق الأزرق لجذب أكبر عدد من صانعي المحتوى، أعلنت شركة “فيسبوك” عن طرق جديدة لمساعدة منشئي المحتوى في جني الأموال وكسب الرزق من منصة “إنستغرام”، وذلك بالتعاون مع العلامات التجارية المفضلة لديهم.

وقالت الشركة -في بيان نشرته عبر مدونتها- إنه خلال الأشهر القادمة ستبدأ في اختبار أداة تابعة لها ستسمح لمنشئي المحتوى باكتشاف المنتجات الجديدة المتوفرة عند الدفع ومشاركتها مع متابعيهم وكسب عمولات على عمليات الشراء التي يجرونها داخل إنستغرام.

وأوضحت فيسبوك أنه سيتم وضع علامة على منشورات بيع المنتجات -من قبل منشئي المحتوى- تفيد بأن صاحب المنشور مؤهل للحصول على عمولة، وأن تلك المشتريات تساعد في دعم هذا المُنشئ.

وأضافت أن ذلك سيسهل على الأشخاص التسوقَ مباشرة من المبدعين الذين يحبونهم ويمنح العلامات التجارية طريقة جديدة للشراكة مع المؤثرين الذين يشاركون منتجاتهم ومكافأتهم.

وأشارت فيسبوك -في بيانها- إلى إطلاق متجر جديد يضاف إلى الملف الشخصي لمنشئي المحتوى -بدءا من أمس الأربعاء- من أجل التسويق لخطوط إنتاجهم المستقلة، وبيع منتجاتهم بشكل مباشر لمتابعيهم.

فتح متجر جديد

وستختبر الشركة الأداة الجديدة مع مجموعة صغيرة من المبدعين والشركات في الولايات المتحدة؛ بما في ذلك “بنفت” (Benefit) و”كوباري” (Kopari) و”ماك” (MAC) و”بات مغراث لابس” (Pat McGrath Labs) و”سفورا” (Sephora)، وستتوسع لتشمل المزيد من الشركاء في المستقبل.

وبالنسبة إلى منشئي المحتوى الذين يرغبون في بيع سلعهم الخاصة؛ تقول فيسبوك إنها ستسهل عملية إضافة متجر حالي أو فتح متجر جديد في ملفهم الشخصي على إنستغرام.

أما بالنسبة للمبدعين الذين لديهم بالفعل خطوط إنتاج خاصة بهم؛ فيمكنهم الآن ربط متجرهم بملفهم الشخصي، بالإضافة إلى ملف تعريف أعمالهم؛ وهذا سيسمح لهم بعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للمعجبين. وستكون القدرة على ربط متجر بملف تعريف شخصي متاحة عالميا بدءا من اليوم الخميس.

كما سيتمكن المبدعون من إنشاء متجر جديد وإطلاق المنتجات الحصرية من تطبيق إنستغرام من خلال ربط حسابهم بأحد شركاء فيسبوك الأربعة في مجال البضائع؛ “يو إم جي” (UMG) و”فان جوي” (Fanjoy) و”ربريزينت” (Represent) و”سبرنغ” (Spring).

وسيتم طرح هذا لجميع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت الشركة أنها بصدد تطوير طرق لكسب الأموال من خلال خاصية “النجوم” (Stars) التي يتفاعل بها المتابعون مع حساباتهم المفضلة خلال مقاطع البث المباشر عبر المنصة.

واختتمت قائلة “نحن ملتزمون ببناء المزيج المناسب من الأدوات لمساعدتهم (منشئو المحتوى) على تحقيق أهدافهم، نحن نحقق تقدما مثيرا وسيكون لدينا المزيد لمشاركته في الأشهر القادمة”.