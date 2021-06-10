تكنولوجيا: أحدث التسريبات تستعرض تصميم ومواصفات Galaxy M32

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري قريباً إصدار جديد من هواتفها المتوسطة في السوق الهندي بعنوان Galaxy M32، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تصميم ومواصفات الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

يأتي هاتف Galaxy M32 قريباً بقدرة بطارية 6000 mA، كما يضم الهاتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع نتوء بتصميم U للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G85، كما يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

ويتميز Galaxy M32 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي مستشعر macro الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل، وتتضمن الإعدادات أيضاً مستشعر لعمق التصوير.

هاتف Galaxy M32 يأتي بقياسات 160 في 74 في 9مم، ووزن 196 جرام، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 11، وواجهة OneUI، ومن المتوقع أن ينطلق بألوان الأزرق والأسود في السوق الهندي.

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