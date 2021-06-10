تكنولوجيا: صور حية تستعرض تصميم Realme Book قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Realme قريباً لإطلاق أول إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول، ولقد نشرت الشركة إعلان تشويقي مؤخراً تؤكد من خلاله على خططها، كما جاءت صور حية اليوم لتوضح تفاصيل تصميم Realme Book.

ينطلق جهاز Realme Book خلال الفترة القادمة بأبعاد 3:2 وتصميم نحيف لهيكل الجهاز، كما تتميز شاشة هذا الإصدار بحواف نحيفة، ويظهر شعار Realme على الجزء السفلي.

أيضاً تدعم Realme الجهاز بتصميم معدني من الألومنيوم، كما تكشف الصور عن منافذ USB C في الجهاز، حيث يضم اثنان من منافذ USB-C في الجانب الأيسر، ومن المتوقع أن يدعم أحد المنافذ شحن الحهاز USB PD .

كما تكشف الصور عن اثنان من المكبرات الصوتية في الجزء السفلي من جهاز Realme Book، أيضاً يظهر قطع بحجم كبير لتبريد الجهاز.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول تكوينات هذا الإصدار الداخلية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجهاز ينطلق بنظام تشغيل Windows 10، كما تؤكد التسريبات على خطط الشركة لإطلاق جهاز لوحي بعنوان Realme Pad وبنظام تشغيل الأندوريد، على أن يتم الإعلان عن Realme Pad وRealme Book في حدث الشركة المقرر عقده في 15 من يونيو.

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