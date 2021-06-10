شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iOS 15 سيشمل عناصر تحكم أكثر قوة فى الصوت المكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن iOS 15 سيشمل عناصر تحكم أكثر قوة في الصوت المكاني ومشاركة معلومات أكثر تفصيلاً من خلال شريط تمرير مستوى الصوت.

وتتضمن بعض الميزات الجديدة الأخرى التي ستأتي إلى AirPods هذا الخريف أداة "تعزيز المحادثة" الخاصة بـ AirPods Pro التي تقول Apple إنها ستساعد أولئك الذين يعانون من مشكلات سمعية "خفيفة"، و"إعلان الإخطار" الذي سيقرأ إشعاراتك ذات الأولوية وفقا لما نقله موقع engadget.

وفي WWDC 2021، كشفت Apple أنها ستقوم بتحديث tvOS وM1 Macs في وقت لاحق من هذا العام للسماح لمالكي AirPods Pro وMax بالاستفادة من Spatial Audio، لكنها لم تقدم الكثير من التفاصيل حول كيفية تخطيطها لتطبيق الميزة على تلك الأنظمة.

وأخبرت Apple موقع Engadget أن الميزة ستعمل مع محتوى استريو و5.1 و 7.1 وDolby Atmos، سواء كنت تستخدم زوجًا من AirPods Pro أو AirPods Max، فإن البرنامج الذي يشغّل الميزة سيوسع نطاق الصوت بحيث يبدو أن الغرفة التي تتواجد فيها مليئة بالصوت.

وقال التقرير"عندما تجلس لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم تثبيت ميزة تتبع الرأس المضمنة بعد أن تكتشف أنك كنت تبحث في نفس الاتجاه لفترة من الوقت، بمجرد أن تنهض للتجول، ستتم إعادة تنشيطها".

وأضاف التقرير "من السهل توصيل AirPods بجهاز Apple TV في هذا السياق، عندما تكون بالقرب من الجهاز مع سماعات الرأس، سيعرض نافذة منبثقة تسمح لك بالاتصال بسرعة، ولن تحتاج إلى البحث في قائمة الإعدادات".