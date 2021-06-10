شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدن يلغى أوامر ترامب التى تحظر TikTok و WeChat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بإلغاء الحظر في عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على TikTok و WeChat، بدلاً من أمر ترامب، سيوجه بايدن وزير التجارة للتحقيق في التطبيقات التي لها علاقات بخصوم أجانب، والتي قد تشكل خطرًا على خصوصية البيانات الأمريكية أو الأمن القومي وفقا لما نقله موقع the verege.

ويحل هذا الأمر محل سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب العام الماضي، والتي منعت تطبيقات مثل TikTok وWeChat وAlipay من متاجر التطبيقات الأمريكية واتخذت مزيدًا من الإجراءات لمنعها من العمل في الولايات المتحدة.

وتم إحباط التأثيرات لهذه الأوامر من خلال الطعون الجارية في المحكمة، لكن قرار بايدن سوف يلغي الأوامر تمامًا، بدلاً من ذلك، سيؤسس أمر بايدن إطار عمل جديدًا لتحديد مخاطر الأمن القومي للمعاملات التي تتضمن تطبيقات مرتبطة بحكومات أو جيوش الخصوم الأجانب أو جمع بيانات حساسة من المستهلكين الأمريكيين.

وقال مسئول كبير في الإدارة: "إن الإدارة ملتزمة بتعزيز شبكة إنترنت مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل وموثوق بها وآمنة وحماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت وخارجه، ودعم الاقتصاد الرقمي العالمي النابض بالحياة".

وتابع المسؤول: "التحدي الذي نتعامل معه مع منظمة أصحاب العمل هذه هو أن بعض البلدان، لا تشارك هذه الالتزامات أو القيم، وتعمل بدلاً من ذلك على الاستفادة من التقنيات الرقمية والبيانات الأمريكية بطرق تشكل مخاطر على الأمن القومي" .

يدعو الأمر الصادر من بايدن، وزارة التجارة والوكالات الفيدرالية الأخرى إلى العمل معًا لصياغة توصيات للحماية من جمع وبيع ونقل بيانات المستهلك الأمريكية الحساسة إلى الخصوم الأجانب، ومن المتوقع بعد ذلك أن تقدم وزارة التجارة توصيات بشأن الإجراءات التنفيذية أو التشريعات المستقبلية لمعالجة هذه المخاوف.

ومع ذلك فإن الأمر لا يتناول الإجراءات أو التحقيقات التي اتخذتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أو CFIUS.