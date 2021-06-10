شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يخطط لإطلاق أول ساعة ذكية في الصيف المقبل مزودة بكاميرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخذ Facebook نهجًا جديدًا في أول ساعة ذكية له، والتي لم تؤكدها الشركة علنًا ولكنها تخطط حاليًا لإطلاقها الصيف المقبل وفقا لما نقله موقع The Verge.

وقال إن الجهاز سيحتوي على شاشة بها كاميرتان يمكن فصلهما عن المعصم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاركتها عبر مجموعة تطبيقات Facebook بما في ذلك Instagram.

وتوجد الكاميرا الموجودة في الجزء الأمامي من شاشة الساعة بشكل أساسي لإجراء مكالمات الفيديو، بينما يمكن استخدام كاميرا بدقة 1080 بكسل ذات تركيز تلقائي في الخلف لالتقاط لقطات عند فصلها عن إطار الفولاذ المقاوم للصدأ على المعصم.

ويستغل Facebook شركات أخرى لإنشاء ملحقات لربط محور الكاميرا بأشياء مثل حقائب الظهر، وفقًا لشخصين على دراية بالمشروع، وكلاهما طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث دون إذن Facebook.

والفكرة هي تشجيع مالكي الساعة على استخدامها بطرق تستخدم الهواتف الذكية الآن، إنه جزء من خطة الرئيس التنفيذي لشركة Facebook مارك زوكربيرج لبناء المزيد من الأجهزة الاستهلاكية التي تتحايل على Apple وGoogle، وهما منشئو أنظمة الهواتف المحمولة المهيمنان اللذان يتحكمان إلى حد كبير في قدرة Facebook على الوصول إلى الناس.

الجهاز المخطط له هو أول إطلاق الأجهزة خصيصًا للمعصم لفيسبوك، مما يفتح مجالًا آخر للمنافسة مع Apple في وقت كان فيه عملاقا التكنولوجيا على طرفي نقيض بالفعل على جبهات أخرى، لقد وضعت شركة Apple نفسها بقوة كحامية للخصوصية من خلال الحد من أنواع البيانات التي يمكن أن تجمعها تطبيقات مثل Facebook، بينما حاصر Facebook لسنوات الفضائح المتعلقة بمعالجته لبيانات المستخدم. يمكن أن تخلق هذه الديناميكية معركة شاقة لفيسبوك لإقناع الناس بشراء منافسها القادم Apple Watch، خاصةً لأنها تخطط أيضًا لوضع الساعة كجهاز لياقة بدنية مزود بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

ويعمل Facebook مع أكبر شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة لدعم اتصال LTE في الساعة، مما يعني أنه لن يحتاج إلى إقرانه بهاتف للعمل، وبيعه في متاجرهم، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر، ستتوفر الساعة باللون الأبيض والأسود والذهبي، ويأمل موقع Facebook في البداية في بيع الحجم بالأرقام الستة المنخفضة، كانت آبل قد باعت 34 مليون ساعة العام الماضى، وفقًا لـ Counterpoint Research.

في الإصدارات المستقبلية من الساعة، يخطط Facebook ليكون بمثابة جهاز إدخال رئيسي لنظارات الواقع المعزز المخطط لها، والتي يعتقد زوكربيرج أنها ستكون يومًا ما في كل مكان مثل الهواتف المحمولة، تخطط الشركة لاستخدام التكنولوجيا التي حصلت عليها من مختبرات CTRL، وهي شركة ناشئة أثبتت أن عصبة الذراع قادرة على التحكم في الكمبيوتر من خلال حركات المعصم.

ويهدف Facebook إلى إطلاق الإصدار الأول من الساعة في صيف عام 2022 ويعمل بالفعل على الجيلين الثاني والثالث للسنوات اللاحقة. ناقش الموظفون مؤخرًا تسعير الجهاز بحوالي 400 دولار، لكن نقطة السعر قد تتغير، في حين أنه من غير المحتمل، يمكن لـ Facebook أيضًا إلغاء الساعة تمامًا، لأن الجهاز لم يدخل بعد في الإنتاج الضخم أو حتى يتم إعطاؤه اسمًا رسميًا.

وسجل Facebook في صنع الأجهزة متقطع، حيث لم تحقق نجاح مع هاتفها لعام 2013 مع HTC على سبيل المثال، ولم تكشف بعد عن مبيعات سماعات الرأس Oculus VR أو جهاز دردشة الفيديو Portal للمنزل، في المقابلات الأخيرة قال المسئولون التنفيذيون إن مبيعات سماعة الرأس Oculus Quest 2 قد تجاوزت جميع سماعات الرأس Oculus السابقة مجتمعة.

ويعود اهتمام Facebook ببناء ساعة ذكية إلى بضع سنوات على الأقل، لقد نظرت في الاستحواذ على Fitbit في عام 2019 قبل أن تشتري Google صانع اللياقة البدنية القابل للارتداء، منذ ذلك الحين أنفقت الشبكة الاجتماعية ما يقرب من مليار دولار لتطوير النسخة الأولى من ساعتها ولديها مئات الأشخاص الذين يعملون على هذا الجهد، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

ورفض متحدث باسم Facebook التعليق على هذه القصة، وباستخدام إصدار مخصص من نظام التشغيل Android من Google، يخطط Facebook للاعتماد على مجموعة التطبيقات والشراكات الخارجية لإنشاء تجارب مقنعة للساعة، والتي ستتضمن تطبيقًا مصاحبًا للهواتف، ومع ذلك فإن معصم فيسبوك الذي يمكن ارتداؤه ليس مضمونًا على الإطلاق.