نظام Harmony OS من هواوى ينتشر بسرعة.. 10 ملايين هاتف في أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

تأمل شركة هواوي الصينية أن يلاقي نظامها التشغيلي الجديد ”هارموني أو أس“ (HarmonyOS) قبولا عند ملايين المستخدمين.

وأكدت هواوي الصينية أن عدد الأجهزة التي أصبحت تدعم نظامها التشغيلي الجديد ”هارموني أو أس“ (HarmonyOS)، بلغ حوالي 10 ملايين هاتف ذكي في أقل من أسبوع من إطلاقه رسميا في 2 يونيو، كبديل لنظام أندرويد.

وتتوقع ”هواوي“ أن يعمل 360 مليون جهاز على ”HarmonyOS“ بحلول نهاية العام الحالي، كما تبدو خطة العام المقبل لافتة مع توقعات بالوصول إلى 12.3 مليار جهاز.

وإذا أخذنا في الاعتبار استخدام ”HarmonyOS“ في الأجهزة المنزلية والسيارات (بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأجهزة المحمولة)، فإن هذه الخطة تعد واقعية تمامًا، وتأمل ”هواوي“ أيضا أن ينضم 1.2 مليون مطور إلى نظام ”HarmonyOS“ البيئي.

في الوقت الحالي، يتوفر ”HarmonyOS 2.0“ بشكل أساسي للهواتف الذكية بسلسلة ”Mate 40 وP40“ و“Mate 30″، ومع ذلك يستخدم أيضا في الأجهزة اللوحية ”MatePad Pro“.

وفقا لأحدث البيانات، سيبدأ الاختبار التجريبي الداخلي لـ ”HarmonyOS 2.0“ لهواتف ”Huawei P30″ و“Honor 30″ و“Honor V30“ الشهر الحالي، وسيتم إصدار نسخة تجريبية عامة لهذه الهواتف في يوليو.

ويأتي توفير نظام التشغيل الصيني الجديد تزامنا مع تصاعد حدة النزاع بين الصين وأمريكا، وحرمان ”هواوي“ من خدمات الشركات الأمريكية مثل أندرويد، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها، ما يمثل تحديا كبيرا لها، إذ تأمل الشركة الصينية عبر نظامها البيئي، تجاوز ذلك كله وتحدي تلك العقوبات.