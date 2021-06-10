تكنولوجيا: رصد هاتف Honor 50 Pro في قاعدة بيانات AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لعقد حدث في 16 من يونيو للإعلان عن سلسلة Honor 50، ولقد رصد هاتف Honor 50 Pro في قاعدة بيانات AnTuTu إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

كشفت التسريبات التي جاءت من AnTuTu اليوم عن دعم هاتف Honor 50 Pro برقاقة معالج Snapdragon 778G.

أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم RNA-AN00، ولقد سجل هاتف Honor 50 Pro عدد 526000 نقطة تقريباً، مع رقاقة Snapdragon 778G، وكرت شاشة Adreno 642L، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x.

ولقد كشفت إختبارات benchmark عن دعم الهاتف لسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.X، ونظام تشغيل Android 11، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120Hz.

أيضاً أوضح تقرير سابق مواصفات الكاميرة في Honor 50 Pro بدقة 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، على أن يأتي المستشعر الرئيسي في الحلقة الأولى، بينما تتضمن الحلقة الثانية اثنان من المستشعرات، إلا أن الإعدادات لن تتضمن عدسات periscope.

من جانب أخر يأتي هاتف Honor 50 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، حيث طورت الكاميرة بمواصفات تدعم مدوني الفيديو.

كما أوضحت تسريبات 3C دعم هاتفي Honor 50 وHonor 50 Pro لتقنية الشحن السريع بقدرة 66W و100W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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