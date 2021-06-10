وزير الاتصالات :تم الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 13500 مبنى حكومى و 2500 مدرسة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور" عمرو طلعت" وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 13500 مبنى حكومى خلال عامين .

وأوضح طلعت خلال لقاء لفضائية إكسترا نيوز أنه تم توصيل شبكات الألياف الضوئية لـ 2500 مدرسة بالتواصل مع بنك لسئلة مشيرا إلى أن الامتحانات التجريبية تمت بنجاح.

وتابع وزير" التعليم العالي" أنه تم توصيل شبكة الالياف الضوئية للمباني التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياه كريمة ورصدنا 500 مليون جنيه للتوسع في الألياف الضوئية فى المدن وقبل عامين وصلت سرعة الانترنت في مصر إلى 39 ميجا هرتز وهو صعود متزن، وأشار طلعت إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة المدن.