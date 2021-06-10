علوم وتكنولوجيا

وزير الاتصالات :تم الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 13500 مبنى حكومى و 2500 مدرسة

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور" عمرو طلعت" وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 13500 مبنى حكومى خلال عامين .
وأوضح طلعت خلال لقاء لفضائية إكسترا نيوز أنه تم توصيل شبكات الألياف الضوئية لـ 2500 مدرسة بالتواصل مع بنك لسئلة  مشيرا إلى أن الامتحانات التجريبية تمت بنجاح.
وتابع وزير" التعليم العالي" أنه تم توصيل شبكة الالياف الضوئية للمباني التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياه كريمة ورصدنا 500 مليون جنيه للتوسع في الألياف الضوئية فى المدن وقبل عامين وصلت سرعة الانترنت في مصر إلى  39 ميجا هرتز وهو صعود متزن، وأشار طلعت إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة المدن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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