شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تطبيق iPhone Health الجديد للأطباء يتيح سهولة الوصول إلى البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية وأجهزة يمكن ارتداؤها إلى مكتب الطبيب بانتظام مع قراءات من التطبيقات التي توضح بالتفصيل كل شيء من معدل ضربات القلب إلى أنماط النوم، الآن مع تحديث iOS 15 الجديد هذا الخريف سيتمكن بعض مستخدمي iPhone من إرسال البيانات مباشرة من تطبيق Health إلى أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية لأطبائهم وفقا لما نقله موقع the verege.

قال ليبو وانج، زميل أمراض القلب في كلية الطب بجامعة يوتا والذي يدرس الأجهزة القابلة للارتداء، إن هذا النوع من التكامل يمكن أن يسهل على المرضى مشاركة المعلومات مع أطبائهم.

قال في رسالة بريد إلكتروني نقلها The Verge: "إن سير العمل الحالي شاق نوعًا ما، ويتطلب من المريض إرسال ملف pdf بالبريد الإلكتروني، ويقوم الطبيب يدويًا بتحميل هذا الملف لإنشاء سجل دائم في السجل الطبي الإلكتروني الرسمي".

ويمكن للمستخدمين بالفعل سحب البيانات من الاتجاه الآخر: منذ عام 2018 سمحت Apple للأشخاص بإضافة سجلات من عشرات العيادات والمستشفيات إلى تطبيق Health الخاص بهم.

وسيعمل التكامل الجديد مع ست شركات سجلات طبية إلكترونية في الولايات المتحدة. يشمل ذلك Cerner التي تسيطر على ربع السوق وخمس مجموعات أصغر.

تقول Apple إنها قد تستمر في إضافة المزيد، سيتمكن الأطباء الذين يستخدمون السجلات من تلك الشركات من فتح أي بيانات مشتركة داخل السجل الصحي للمريض، تفتح لوحة المعلومات كعرض ويب مباشرة داخل السجل؛ لا يأخذ مقدمي الخدمة إلى تطبيق خارجي آخر، تقول شركة آبل إن التصميم مشابه في سجلات كل شركة من الشركات الست.

ولا يتم نقل بيانات تطبيق Health مباشرة إلى السجل الصحي الإلكتروني، يمكن للأطباء رؤية نافذة بالبيانات، ولكن لا تتم إضافة المعلومات بشكل دائم إلى السجل، إذا قرر مستخدم iPhone التوقف عن مشاركة بياناته الصحية، فلن يبقى أي شيء في السجل الصحي، تم إنشاء النظام باستخدام إطار عمل يسمى SMART on FHIR، وهو واجهة مفتوحة لتطبيقات الطرف الثالث التي يمكنها العمل ضمن السجلات الصحية الإلكترونية، يمكن لأي مجموعة إنشاء تطبيق باستخدام النظام الأساسي.

وقال وانج إنه بالنسبة للأطباء - وخاصة أطباء القلب - فإن الوصول المباشر إلى بيانات iPhone ضمن السجلات الصحية يمكن أن يساعدهم على الاستفادة بشكل أكثر جدوى من المعلومات.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020 أنه عندما قام الأطباء بمراجعة الشريط الذي تم إنشاؤه بواسطة Apple Watch والذي يظهر بصريًا معدل ضربات القلب للمستخدم، فقد تمكنوا من الإبلاغ عن المزيد من حالات إيقاع القلب غير الطبيعي أكثر من خوارزمية Watch التي تم وضع علامة عليها، إذا تمت مشاركة شرائط نظم القلب مباشرة مع طبيب شخص ما، فقد يكون الطبيب قادرًا على تحديد أي أنماط مقلقة.

قال وانج إن الجانب السلبي على الرغم من ذلك، هو احتمال وجود فائض من المعلومات، المزيد من البيانات ليس بالضرورة أفضل، خاصة إذا كان الأطباء لا يثقون في دقتها، ورغم أن البيانات التي تم جمعها بواسطة الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف الذكية قد تبدو مفيدة للمرضى، إلا أنه لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت تساعد الأشخاص بالفعل على الشعور بالتحسن أو تمنحهم رعاية أفضل على حد قوله.

وتمكنت Cerner، إحدى شركات السجلات الصحية الإلكترونية المشاركة في الإطلاق الأولي، من اختبار ميزة Apple الجديدة في عيادتها في الموقع للموظفين، قال سام لامسون، نائب رئيس التشغيل البيني في الشركة: "كان وجود طرق آمنة لعرض هذه المعلومات ومشاركتها في سياق سريري مفيدًا".

ومن الشائع أكثر بالنسبة للمرضى إحضار البيانات الصحية من أجهزتهم الشخصية إلى الزيارات الصحية، وقال لامسون إن شركة Cerner تركز على الجهود المبذولة لدمج ذلك في أنظمتها حتى خارج برنامج Apple الجديد، قالت جيسيكا أوفيز، مديرة إدارة المنتجات في شركة Cerner، إن إحدى ميزات نظام Apple هي أنه من السهل على الأطباء استخدامه.

"أعتقد أن المفتاح لذلك هو بالتأكيد تمكين المريض وجعله يشعر بأنه في المركز والأمان، ويسهل عليهم المشاركة، ولكنها أيضًا تقدم البيانات بطريقة قابلة للتنفيذ وذات صلة بالطبيب".