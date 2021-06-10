شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تعلن اكتشاف كوكب جديد وتصفه بـ"الغريب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن اكتشافها لكوكب وصفته بالـ"غريب"، إذ أثار اهتمام العلماء الباحثين عن حياة خارج كوكب الأرض، واكتشف باحثين تابعين لناسا، وجامعة نيومكسيكو، كوكبًا خارج المجموعة الشمسية أطلقوا عليه اسم TOI-1231 b يدور حول نجم قزم معروف باسم القزم الأحمر.

الكوكب الجديد، المكتشف حديثا، بحجم كوكب نبتون، وينهى دورته حول نجمه كل 24 يومًا، حيث أنه أقرب بثماني مرات إلى نجمه من المسافة بين الأرض والشمس، وأشار العلماء أن درجة حرارة الكوكب، تقترب إلى حد كبير من درجة حرارة الأرض، بسبب ضعف قوة نجم القزم الأحمر الذي يدور حوله الكوكب، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



ناسا

واكتشف العلماء أن الغلاف الجوي للكوكب حوالي 330 كلفن أو 140 درجة فهرنهايت، ما يعني أن الكوكب TOI-1231b أحد أروع الكواكب الخارجية الصغيرة التي يمكن دراسة غلافها الجوي حتى الآن، ورجح العلماء وجود سحب في غلافه الجوي، ما يعني احتمال وجود ماء على سطح الكوكب.

ومن جانبها صرحت جينيفر بيرت، إحدى باحثات ناسا، والأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة نيو مكسيكو، أن الملاحظات المستقبلية لهذا الكوكب الجديدستتيح تحديد مدى إمكانية تكوين السحب المائية حوله".

وأشارت إلى أنهم يعتزمون دراسة المزيد لفهم كيفية تكوين تلك السحب بدقة.

ومن جهة أخرى أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، استعدادها لمواصلة مناقشة خطط استكشاف كوكب الزهرة مع روسيا، وقالت متحدثة باسم "ناسا" لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "كان لدينا تبادلا ممتاز لوجهات النظر حول تحديد الأهداف المشتركة لمحطة "فينيرا – دي"، الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى كوكب الزهرة".

وقالت المتحدثة باسم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، "نرحب بالفرص المستقبلية حتى يواصل خبراؤنا مناقشة الخطط"، وأشارت إلى أن "وكالة ناسا عملت خلال السنوات الماضية على تحديد مجالات الاهتمام المشتركة في استكشاف الكواكب، وخاصة كوكب الزهرة".