تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن مستشعر الكاميرة ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم رسمياً عن مستشعر ISOCELL JN1 الجديد المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، والذي يدعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية هذا العام.

يتميز مستشعر ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 0.64 μm، كما يأتي المستشعر بحجم 1/2.76.

تستهدف سامسونج بمستشعر ISOCELL JN1 الجديد ترقية إعدادات الكاميرة في الهواتف الذكية المتوسطة، كما يتضمن المستشعر ISOCELL 2.0 الذي يعمل على عزل البيكسل، وخفض التداخل، والذي يعمل على إضافة تحسينات في حساسية الضوء، ودقة الألوان، أيضاً يتضمن المستشعر ترقية في المواد المستخدمة لمنع تسريب الإضاءة.

كما تقدم العملاق الكوري مستشعر ISOCELL JN1 بتقنية Tetrapixel التي تعمل على دمج 4 بيكسل قي بيكسل واحد بحجم أكبر 1.28μm، لدعم إنتاج صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل وسطوع أعلى، مع تشويش أقل.

أيضاً يدعم المستشعر تقنية HDR في الوقت الفعلي للتصوير، مع دعم إلتقاط باثنان من التعريضات الضوئية في نفس الوقت، كما يأتي المستشعر بتحسينات في الضبط التلقائي لإكتشاف المشهد، والتي تنطلق بعنوان Double Super PD.

ولقد قدمت سامسونج ترقية لعدسات micro في ISOCELL JN1 لتقدم تركيز تلقائي سريع وأكثر دقة، ويدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية.

يذكر أن سامسونج قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لمستشعر ISOCELL JN1 إستعداداً لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية المتوسطة هذا العام.

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