شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحرير مقاطع الفيديو على جهاز أيفون أو أيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك تطبيق الصور على جهاز أيفون iPhone أو أيباد iPad اقتصاص الفيديو وتدويره وتقليص وقت تشغيله وإضافة عوامل تصفية وتغيير توازن الألوان، وإذا قمت بتثبيت تطبيق iMovie المجاني، فيمكنك إجراء تغييرات أخرى على الفيديو الخاص بك أيضًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ويعد تطبيق الصور هو المكان الذي يتم فيه حفظ جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل افتراضي، وعليك إتباع هذه الخطوات عند استخدامه:

1. افتح تطبيق الصور وابحث عن الفيديو الذي تريد تعديله، إذا كنت تواجه مشكلة في العثور عليه بين الصور، فاضغط فوق الألبومات ثم اضغط فوق مقاطع الفيديو لرؤية قائمة بالفيديوهات الموجودة على هاتفك فقط.

2. بعد فتح الفيديو، اضغط فوق تحرير في الزاوية العلوية اليمنى.

3. يكون لديك بعض الخيارات حيث ستتيح لك القائمة الأولى، التي يجب أن تفتح افتراضيًا، قص بداية الفيديو ونهايته، وباستخدام شريط التمرير الموجود أسفل الشاشة، اسحب السهم المتجه لليسار إلى اليمين لقص بداية الفيديو؛ كما اسحب السهم المتجه لليمين لليسار لقص النهاية.

4. إذا قمت بالضغط فوق الرمز الذي يشبه عجلة الصوت بعد ذلك، يمكنك تعديل توازن اللون والمزيد من الأمور، قم بالتمرير عبر الخيارات الموجودة أسفل مقطع الفيديو لرؤية الأدوات، واضغط فوق أحدها لتحديده، ثم استخدم شريط التمرير الموجود أسفل ذلك أو على جانب الشاشة إذا كنت تستخدم جهاز iPad لتغيير المستويات، وستظهر تغييراتك في معاينة الفيديو على الفور.

5. إذا قمت بالضغط فوق الرمز الذي يشبه ثلاث دوائر متداخلة، يمكنك إضافة عوامل تصفية، ويأتي كل من هذه المرشحات أيضًا مع شريط تمرير، والذي يمكنك استخدامه لتغيير قوة الفلتر.

6. أخيرًا، اضغط فوق رمز الاقتصاص المربع لتدوير الفيديو أو اقتصاصه أو تحريفه، حيث إنه إذا قمت بتصوير مقطع فيديو عن طريق الخطأ في الاتجاه الخاطئ، فهذه هي القائمة المناسبة لك.

7. عند الانتهاء من التحرير، اضغط فوق "تم" في الركن الأيمن السفلي، وسيكون لديك خيار الكتابة فوق الفيديو الأصلي أو حفظ التغييرات كمقطع جديد.

تحرير مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق iMovie

سيكون لديك الكثير من خيارات تحرير الفيديو إذا قمت بتثبيت تطبيق iMovie.

يمكنك استخدام iMovie لتحديد مقاطع فيديو وصور متعددة لدمجها في فيلم واحد، يمكنك الاختيار من بين ستة أنواع من الانتقالات (مثل الذوبان والشرائح والمسح) وإدراجها بين هذه المقاطع أيضًا.

ويتيح لك iMovie أيضًا إضافة الموسيقى والتسجيلات الصوتية إلى الفيديو الخاص بك، فهو جيد لصنع أفلام سريعة مباشرة من جهاز iPhone أو iPad.