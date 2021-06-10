شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن حذف حساب فيس بوك الخاص بك نهائيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهمًا من حياتنا لأنها تبقينا على تواصل مع أقربائنا وأحبائنا، ومع ذلك، قد يتعب المرء من تلقي الإشعارات، والتحقق من المنشورات والتعليق عليها، أو القلق بشأن خصوصية البيانات الشخصية، لذلك ، للتخلص من هذه المشكلات، يجب حذف حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

وبالحديث عن فيس بوك، فإنه يتيح لك بسهولة حذف حسابك نهائيًا، لكن ضع في اعتبارك أنه بمجرد إلغاء تنشيط حسابك بشكل دائم، لن تتمكن من إعادة تنشيطه.

كيف تحذف حساب فيس بوك نهائيًا؟

اتبع الخطوات التالية:

- انقر فوق أعلى يمين Facebook.

- حدد "Settings & Privacy" ثم انقر فوق الخيار "Settings".

- في العمود الأيمن ، انقر فوق الخيار "Your Facebook Information".

- انقر فوق الخيار "Deactivation and Deletion".

- حدد الخيار "Permanently Delete Account" ثم انقر فوق "Continue to Account Deletion"

كيف تحذف حساب فيس بوك نهائيًا فورًا على الهاتف المحمول؟ - افتح حساب فيس بوك الخاص بك.

- اضغط على السهم الموجود في أعلى اليمين.

- اضغط على "الإعدادات والخصوصية" ثم اضغط على "الإعدادات".

- حدد الخيار "معلومات Facebook".

- اضغط على خيار "إلغاء التنشيط والحذف".



هل حذف فيس بوك يحذف كل شيء؟ - الآن، انقر فوق "تحديد حذف الحساب نهائيًا" ثم انقر بعد ذلك على "متابعة حذف الحساب".هل حذف فيس بوك يحذف كل شيء؟ عند حذف حسابك على فيس بوك، سيتم منحك فترة زمنية مدتها 30 يومًا لإعادة تنشيط حسابك، وقد انتهى اليوم هذا الإطار الزمني البالغ 30 يومًا، سيتم حذف جميع معلوماتك على فيس بوك نهائيًا ولن يكون لديك وصول مطلق إليها.

هل حذف فيس بوك يحذف جميع الرسائل؟ إذا قمت بحذف حساب فيس بوك الخاص بك نهائيًا، فسيتم أيضًا حذف اسمك وصورة ملفك الشخصي من الرسائل، ستظهر المحادثة فقط في البريد الوارد لشخص آخر، ومع ذلك، قبل حذف حسابك على فيس بوك، يمكنك الإبلاغ عن محادثاتك كرسائل غير مرغوب فيها أو مسيئة بحيث يتم حذف الرسائل من البريد الوارد للأشخاص الآخرين.