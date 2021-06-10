تكنولوجيا: هل يمكن حذف حساب فيس بوك الخاص بك نهائيًا؟

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كيف تحذف حساب فيس بوك نهائيًا؟
اتبع الخطوات التالية:
- انقر فوق أعلى يمين Facebook.
- حدد "Settings & Privacy" ثم انقر فوق الخيار "Settings".
- في العمود الأيمن ، انقر فوق الخيار "Your Facebook Information".
- انقر فوق الخيار "Deactivation and Deletion".
- حدد الخيار "Permanently Delete Account" ثم انقر فوق "Continue to Account Deletion"
- افتح حساب فيس بوك الخاص بك.
- اضغط على السهم الموجود في أعلى اليمين.
- اضغط على "الإعدادات والخصوصية" ثم اضغط على "الإعدادات".
- حدد الخيار "معلومات Facebook".
- اضغط على خيار "إلغاء التنشيط والحذف".
هل حذف فيس بوك يحذف كل شيء؟
عند حذف حسابك على فيس بوك، سيتم منحك فترة زمنية مدتها 30 يومًا لإعادة تنشيط حسابك، وقد انتهى اليوم هذا الإطار الزمني البالغ 30 يومًا، سيتم حذف جميع معلوماتك على فيس بوك نهائيًا ولن يكون لديك وصول مطلق إليها.
إذا قمت بحذف حساب فيس بوك الخاص بك نهائيًا، فسيتم أيضًا حذف اسمك وصورة ملفك الشخصي من الرسائل، ستظهر المحادثة فقط في البريد الوارد لشخص آخر، ومع ذلك، قبل حذف حسابك على فيس بوك، يمكنك الإبلاغ عن محادثاتك كرسائل غير مرغوب فيها أو مسيئة بحيث يتم حذف الرسائل من البريد الوارد للأشخاص الآخرين.
بمجرد حذف حسابك على فيس بوك نهائيًا، لا يمكن لأحد اختراقه.