شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تخفف قبضة محركات البحث على أجهزة أندرويد فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت شركة جوجل لضغوط المنافسين وستسمح لهم بالتنافس مجانًا ليكونوا محركات البحث الافتراضية على أجهزة أندرويد فى أوروبا، مما يوسع تعهده لمنظمى مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى قبل عامين، وتأتى خطوة محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت فى العالم فى الوقت الذى تدرس فيه الكتلة المكونة من 27 دولة القواعد التى يمكن إدخالها العام المقبل لإجبار جوجل وAmazon وApple وFacebook على ضمان تكافؤ الفرص للمنافسين.

ويعمل نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة من جوجل على حوالى أربعة أخماس الهواتف الذكية فى العالم، قالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة فى عام 2019 إن المنافسين سيتعين عليهم الدفع عبر مزاد للظهور على شاشة اختيار على أجهزة أندرويد الجديدة فى أوروبا والتى يختار المستخدمون منها محرك البحث المفضل لديهم.

وجاء تغيير جوجل فى موقفه بعد غرامة 4.24 مليار يورو (5.16 مليار دولار) من قبل المفوضية الأوروبية، هيئة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبي، فى 2018 لاستخدامها نظام أندرويد بشكل غير عادل لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها.

وأضافت المدونة أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ فى سبتمبر، وقالت المفوضية إنها ناقشت التغييرات المحتملة مع جوجل بعد المخاوف التى أثارها عدد من منافسيها، مضيفة أن تلك المعلنة كانت تطورات إيجابية، وقالت جوجل إن محركات البحث الخمسة الأكثر شهرة فى كل دولة من دول الاتحاد الأوروبى وفقًا لـ StatCounter، بما فى ذلك جوجل، سيتم عرضها بترتيب عشوائى فى الجزء العلوى من الشاشة بينما سيتم عرض ما يصل إلى سبعة فى الجزء السفلي.

وكانت جوجل قد سمحت سابقًا فقط لأربعة منافسين، تم اختيارهم فى مزادات منفصلة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالعرض على شاشات أندرويد، ومع ذلك، قال DuckDuckGo، وهو محرك بحث منافس لطالما اشتكى من عملية المزاد، إن جوجل يجب أن تذهب أبعد من ذلك.