الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 10 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الغربية.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.