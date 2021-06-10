الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 10 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.