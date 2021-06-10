شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين السيارة الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمثل الاختلاف الرئيسي بين السيارة الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية في قدرة السائق على تغيير السرعة يدويًا، ففى السيارة الأوتوماتيكية، يتم تحديد الترس الذي يتم اختياره ويتم تغييره بواسطة كمبيوتر السيارة، إنما في السيارة شبه الأوتوماتيكية، يقرر السائق الترس الذي يختاره ومتى يريد تغييره، وهنا نقدم لك الفرق بشكل واضح بين الاثنين، وفقا لما ذكره موقع " learn-automatic".



سيارات أوتوماتيكية سيارات أوتوماتيكية سيكون لديك عادةً خيار تحديد Park (P) ، و Reverse (R) ، وNeutral (N) و Drive (D) - (PRND) في السيارة الأوتوماتيكية، باستخدام ذراع اختيار التروس، فإن السيارات الأوتوماتيكية بالكامل سهلة الاستخدام للغاية، ولا توجد دواسة القابض اليدوية، وكل ما يحتاجه السائق هو تشغيل دواسة الوقود والفرامل، حيث يتم إجراء جميع تغييرات التروس بواسطة السيارة.

وهناك أجهزة استشعار مختلفة على رابط السيارة بجهاز كمبيوتر والتي تقرر بعد ذلك الوقت المناسب لتغيير الترس، وتساعد المستشعرات تحديد الإجراء الذي يناسب السائق.

إذا احتاج السائق إلى تسارع أكبر، فكل ما يحتاجه السائق هو الضغط بقوة على دواسة الوقود، وسيكتشف الكمبيوتر هذا، وبناءً على سرعة المحرك الحالية، ستتغير السيارة.

لا تكون السيارات الأوتوماتيكية بالكامل جيدة دائمًا في تحديد السرعة الصحيحة، فعلى سبيل المثال، يمكنك القيادة على منحدر ومن المرجح أن يقوم ناقل الحركة الأوتوماتيكي عند استخدام "Drive" بتغيير السرعة، في حين أنك تريد في الواقع القيام بذلك هو إما الحفاظ على ترسك الحالي أو تغيير السرعة لمنعك من التقاط سرعة كبيرة.

كما أنه لهذا السبب، تكون خيارات السيارات الأوتوماتيكية محدودة للسماح للسائق باختيار مجموعة من التروس، فعلى سبيل المثال، تحتوي بعض عمليات النقل على خيارات اختيار الترس جنبًا إلى جنب مع PRND مثل 1 و 2 و 3.

ويكون بتحديد "2"، تستخدم سيارتك التروس 1 و2 فقط وسيتم إغلاق الترس الثالث، من خلال تقييد علبة التروس من اختيار ترس أعلى جدًا، فإنه يساعد في الحفاظ على سرعة آمنة لهبوط التل.



سيارات شبه أوتوماتيكية سيارات شبه أوتوماتيكية يمكنك اختيار الترس الذي تريده ومتى في السيارات شبه الاوتوماتكية، مما يمنحك مزيدًا من التحكم والمتعة، كما أن هذه السيارات ذات ناقل الحركة شبه الأوتوماتيكي تختلف في أسلوبها فيما يتعلق بكيفية تغيير السائق للسرعات، حيث يحتوي البعض على خيار "+" و "-" (ترس لأعلى ولأسفل) جنبًا إلى جنب مع PRND التقليدي في محدد التروس.

تستخدم الإصدارات الأساسية من علبة التروس شبه الآلية قابضًا واحدًا تمامًا كما يفعل صندوق التروس اليدوي، ويمكن أن تكون بعض هذه المركبات بطيئة بعض الشيء في تغيير السرعة ولا تكون دائمًا سلسة بشكل خاص في ذلك، ولكن مع تحسن التكنولوجيا، تزداد سرعة ناقل الحركة الأساسي شبه الأوتوماتيكي.