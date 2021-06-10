تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من Android 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي العام الثاني من تحديث Android 12، والذي يتضمن مجموعة من المميزات التي أعلن عنها خلال مؤتمر المطوريين الشهر الماضي والتي تشمل “Privacy Dashboard”.

تقدم جوجل في تحديث Android 12 مفاتيح لإيقاف الميكروفون والكاميرة، مع مؤشرات تعمل على إظهار المستشعرات المستخدمة، مع تصميم جديد لإعدادات WiFi.

وتأتي ميزة “Privacy Dashboard” لتقدم للمستخدم تفاصيل حول التطبيقات التي تعمل على الوصول إلى الكاميرة، والميكروفون، وأيضاً GPS، حيث تعمل اللوحة على إظهار مدة إستخدام هذه التكوينات على مدار الساعة، مع قائمة بالتطبيقات المصرح لها الوصول إلى هذه التكوينات.

كما تتيح ميزة “Privacy Dashboard” للمستخدم الوصول إلى تفاصيل حول نشاط المستشعر في مخطط زمني، مع إظهار أسباب إستخدام المستشعرات في التطبيقات.

يمكن أيضاً أن يتاح للمستخدم ميزة الإيقاف السريع للمستشعرات في Android 12 لتأمين إتصالات المستخدم بكفاءة أعلى.

أيضاً عند فتح مستشعرات الكاميرة والميكروفون ستصل للتطبيقات كاميرة فارغة، وموجز للصوتيات، كما سيعمل Android 12 على إظهار نقطة صغيرة في شريط الحالة في حالة إستخدام أحد المستشعرات في التطبيقات.

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