احترس من فتح ’’لينك أمازون‘‘.. هاكر مجهول يغزو مواقع التواصل ويهدد ملايين الحسابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، رابطا إلكترونيا مجهولا يحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة «أمازون Amazon»، ويقوم بخداع الجميع بحجة الهدايا والخصومات، في حين أنه "هاكر".

وتبادل البعض إرسال لينك أمازون المزيف عبر مواقع السوشيال ميديا مثل ماسنجر وواتس آب، وما أن يدخل المستخدم عليه يقع ضحية لعمية نصب أو تهكير الحساب الخاص به.

وانتشرت بكثرة رسائل تحذيرية، على مواقع التواصل بعدم فتح أي روابط خارجية تأتي من تلك العلامة التجارية، كما طالبت بتغيير كلمة المرور للحساب أو الإيميل كإجراء احترازي في حال فتح اللينك.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، حثت «أمازون» المستهلكين على توخي الحذر في أعقاب الرسائل النصية الاحتيالية باستخدام العلامة التجارية لمتاجر التجزئة على الإنترنت، حيث يصل للمستخدمين رسائل نصية على «واتساب»، وأيضا مكالمات هاتفية زائفة تدعي أنهم اشتروا عنصرًا عالي القيمة باستخدام «Amazon Prime».

وفي الواقع، تخدع تلك الرسائل المستهلكين من أجل الضغط على روابط الاستطلاعات التي تعد بمكافأة على المشاركة، والتي تعرض أيضًا علامة Amazon التجارية.

ويجري إعادة توجيه أولئك الذين يضغطون للحصول على المكافأة إلى المسوقين عبر الإنترنت والمعلنين والمواقع الإلكترونية لشراء منتجات أو خدمات لا علاقة لها بـ Amazon، مما يؤدي بشكل احتيالي إلى إنشاء حركة مرور وأرباح للمحتالين من مخططات التسويق التابعة.