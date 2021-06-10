شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لهواتف وآيباد وساعات أبل تحصل على تحديثات iOS 15 وiPadOS 15 وwatchOS 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن الإصدار التالى من نظام التشغيل الخاص بها لأجهزة iPhone وiPad و Apple Watch وهو iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 على التوالي، وإلى جانب هذه، أعلنت الشركة أيضًا عن إصدارات جديدة من macOS و tvOS.

واستعرضت أبل إصدار 2021 من أنظمة التشغيل هذه فى الكلمة الرئيسية لمؤتمر المطورين العالميين الافتراضى الجارى (WWDC 2021 - 7- 12 يونيو)، كما عرضت أبل جميع الميزات الجديدة التى ستوفرها iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 على أجهزة iPhone و iPad و Apple Watch فى وقت لاحق من هذا العام.

كما أعلنت الشركة أيضًا عن أسماء الأجهزة التى ستتلقى تحديثات نظام التشغيل هذه، وفيما يلى القائمة الكاملة:

iPhone 12

iPhone 12 هو خليفة iPhone 11، أكثر هواتف أيفون شعبية لعام 2020 من Apple، ويحتوى على شاشة مقاس 6،1 بوصة ويشترك فى العديد من المواصفات مع شقيقه الأغلى ثمناً، iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، بما فى ذلك نوع المعالج والشاشة.





iPhone 12 mini

يعد iPhone 12 mini أصغر هاتف بشاشة فى تشكيلة أبل لعام 2020، ويحتوى على شاشة Super Retina XDR مقاس 5،4 بوصة.

iPhone SE (الجيل الثاني)

يتوفر iPhone SE (الجيل الثاني) كأحد أكثر أجهزة أيفون بأسعار معقولةـ، ويأتى أيفون فى شكل مضغوط مع شاشة LCD مقاس 4،7 بوصة.

iPhone 12 Pro Max

أقوى أيفون لعام 2020، يحتوى iPhone 12 Pro Max على شاشة Super Retina XDR مقاس 6،7 بوصة، أما الفرق الرئيسى بين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هو حجم الشاشة والكاميرا.

iPhone 12 Pro

يعد هاتف أبل iPhone 12 Pro ثانى أغلى هاتف فى تشكيلة الشركة لعام 2020، يعمل على نفس المعالج، A14 Bionic، مثل أجهزة iPhone 2020 الثلاثة الأخرى، يحتوى على مستشعر كاميرا ثلاثى فى ​​الجزء الخلفى من مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، يبلغ عمر البطارية المطالب به 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

iPhone 11 Pro Max

يتوفر iPhone 11 Pro Max كطراز أيفون المتطور لعام 2019، إنه يوفر شاشة مقاس 6،5 بوصة وبه إعداد ثلاثى للكاميرا، تتضمن خيارات الألوان Midnight Green و Silver و Space Gray و Gold.

iPhone 11 Pro

يحتوى iPhone 11 Pro على شاشة بحجم 5،8 بوصة ويتم تشغيله بواسطة شريحة A13 Bionic.

iPhone 11

يعد Apple iPhone 11 أحد أشهر طرازات iPhone لعام 2020، وهو جزء من تشكيلة الشركة لعام 2019، وهو يوفر شاشة Liquid Retina HD LCD مقاس 6،1 بوصة، وهو مصنف IP68، يأتى مدعومًا بشريحة A13 Bionic .

iPhone XS Max

يأتى iPhone XS Max بثلاثة طرز تخزين سعة 64 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، إنه يوفر شاشة OLED مقاس 6،5 بوصة ويتم تشغيله بواسطة شريحة A12 Bionic.

iPhone XS

يحتوى جهاز iPhone XS على كاميرات مزدوجة عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرات مقربة، ويوفر شاشة OLED مقاس 5،8 بوصة.

iPhone XR

يأتى جهاز iPhone XR بشاشة LCD مقاس 6،1 بوصة، يأتى مدعومًا بشريحة A12 Bionic ويحتوى على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone X

يقدم جهاز iPhone X شاشة OLED مقاس 5،8 بوصة، وهو مدعوم بشريحة A11 Bionic، يحتوى على كاميرا أمامية واحدة بدقة 7 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 8 Plus

يتوفر هاتف iPhone 8 Plus بنماذج تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، وهو مزود بشاشة LCD مقاس 5،5 بوصة، تصنيف IP67.

iPhone 8

يقدم iPhone 8 شاشة Retina HD مقاس 4،7 بوصة ويتم تشغيله بواسطة شريحة A11 Bionic، يحتوى على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل فى الخلف وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

iPhone 7 Plus

مدعومًا بشريحة A10 Fusion، يوفر iPhone 7 Plus شاشة LCD مقاس 5،5 بوصة، يحتوى على كاميرات مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل وليس الظهر.

iPhone 7

يقدم iPhone 7 شاشة Retina HD مقاس 4،7 بوصة ويتم تشغيله بواسطة شريحة A10 Fusion، يحتوى على كاميرا واحدة فى الأمام والخلف.

iPhone 6s Plus

مدعوم بشريحة A9، يقدم iPhone 6s Plus شاشة بحجم 5،5 بوصة، يحتوى على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل فى الخلف.

iPhone 6s

يوفر جهاز iPhone 6s شاشة Retina HD مقاس 4،7 بوصة ويعمل بشريحة A9، يحتوى على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل فى الخلف وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

iPhone SE (الجيل الأول)

مدعوم بشريحة A9، يأتى iPhone SE (الجيل الأول) مع شاشة Retina LCD مقاس 4 بوصات، لديها كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 1،2 ميجابكسل.

أجهزة أيباد:

iPad (الجيل الثامن)

يتوفر هذا iPad بشاشة Retina مقاس 10،2 بوصة ويتم تشغيله بواسطة شريحة A12 Bionic مع المحرك العصبى Neural Engine.

iPad Air (الجيل الرابع)

يأتى هذا iPad مدعومًا بأحدث شريحة A14 Bionic مع المحرك العصبى Neural Engine، يوفر شاشة Liquid Retina مقاس 10،9 بوصة.

iPad Air 2

يقدم iPad Air 2 شاشة Retina مقاس 9،7 بوصة، وهو مدعوم بشريحة A8X.

iPad Pro 12،9 بوصة (الجيل الأول)

يأتى هذا الايباد بطرازات تخزين 32 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت وهو مدعوم بشريحة A9X، يحتوى على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 1،2 ميجابكسل.

iPad Pro مقاس 12،9 بوصة (الجيل الثاني)

يأتى هذا الايباد مدعومًا بشريحة A10X Fusion، يأتى بخيارات تخزين 64 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، يحتوى على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

iPad Pro مقاس 12،9 بوصة (الجيل الخامس)

يأتى مدعوم بأحدث شريحة M1 من Apple مع الجيل التالى من المحرك العصبى Neural Engine، يأتى بنماذج تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

iPad Pro مقاس 9،7 بوصة

يأتى هذا الايباد مدعومًا بشريحة A9X ويأتى بخيارات تخزين بسعة 32 جيجا بايت و 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، يحتوى على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

10،5 بوصة iPad Pro

يأتى طراز iPad Pro هذا بطرازات تخزين 64 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت وهو مدعوم بشريحة A10X Fusion، يوفر كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول)

يعمل هذا الايباد بشريحة ايه 12 اكس بيونيك مع المحرك العصبي، يأتى بأربعة خيارات تخزين - 64 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

iPad Pro مقاس 12،9 بوصة (الجيل الثالث)

يأتى هذا الآيباد بخيارين من الألوان هما الفضى والفضائي، ويأتى مدعومًا بشريحة A12X Bionic مع شريحة المحرك العصبى Neural Engine، وهى متوفرة بخيارات تخزين 64 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

iPad (الجيل الخامس)

متوفر بسعة 32 جيجابايت و 128 جيجابايت، يأتى هذا الآيباد مدعومًا بشريحة A9، يوفر شاشة Retina مقاس 9،7 بوصة، كان يحتوى على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فى الخلف وكاميرا بدقة 1،2 ميجابكسل فى المقدمة.

iPad (الجيل السادس)

مدعوم بشريحة A10 Fusion، يقدم هذا iPad شاشة Retina مقاس 9،7 بوصة، يتم تشغيله بواسطة شريحة A10 Fusion.

iPad (الجيل السابع)

يقدم هذا الايباد شاشة Retina مقاس 10،2 بوصة، ويحتوى على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فى الخلف وكاميرا بدقة 1،2 ميجابكسل فى المقدمة، يأتى مدعومًا بمعالج A10 Fusion.

iPad Air (الجيل الثالث)

يتوفر هذا الايباد بثلاثة ألوان هى الفضى والرمادى والفضى والذهبي، ويقدم شاشة Retina مقاس 10،5 بوصات، يأتى بخيارات تخزين 64 جيجابايت و 256 جيجابايت.

iPad mini (الجيل الخامس)

يتم بيع هذا iPad بسعر 34900 روبية فصاعدًا، ويقدم شاشة Retina مقاس 7،9 بوصة، يأتى مدعومًا بشريحة A12 Bionic ومتوفر بنماذج تخزين 64 جيجابايت و 256 جيجابايت.

iPad Pro 12،9 بوصة (الجيل الرابع)

متوفر باللونين الفضى والرمادي، يأتى هذا الايباد مدعومًا بشريحة A12Z Bionic، يحتوى على كاميرات بدقة 12 ميجابكسل و 10 ميجابكسل عريضة للغاية فى الخلف.

iPad Pro 11 بوصة (الجيل الثاني)

يتوفر هذا الايباد بأربعة خيارات تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، إنه مدعوم بشريحة A12Z Bionic ويحتوى على كاميرا بدقة 7 ميجابكسل فى المقدمة.

الساعات الذكية:

Apple Watch Series 6

أقوى ساعة ذكية من أبل، وهى تأتى مدعومًا بمعالج S6 SiP.

Apple Watch Series 4

تأتى ساعة آبل هذه مدعومة من S4 بمعالج ثنائى النواة 64 بت، يبلغ عمر البطارية المطالب به 18 ساعة.

Apple Watch Series 5

تاتى ساعة ابل هذه من الالمنيوم والستانلس ستيل، مع بعض قطع من الفولاذ والتيتانيوم والسيراميك، يتم تشغيله بواسطة معالج S5 SiP.

Apple Watch Series 3

تتوفر ساعة Apple Watch بمعالج ثنائى النواة S3 وتأتى بأحجام 38 ملم و 42 ملم.

Apple Watch SE

ساعة Apple Watch الأكثر معقولية من حيث السعر فى تشكيلة 2020، تأتى Apple Watch SE فى طرازى تخزين 40 مم و 44 مم فى متغيرات GPS و GPS + Cellular، ويتم تشغيله بواسطة S5 SiP .