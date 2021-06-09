بايدن يُلغي أوامر ترامب بشأن «تيك توك» و«وي تشات»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر إلغاء أوامر تنفيذية كان قد أصدرها سلفه، دونالد ترامب، بشأن حظر تطبيقيّ الهاتف المحمول المملوكين من الصين “تيك توك” و”وي تشات” بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه بدلاً من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن إلى تنفيذ “إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر” الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن التطبيقين المملوكين من الصين يطرحان مخاطر أمنية وحاول فرض بيع تيك توك الى مستثمرين أمريكيين.

وتلغي أوامر بايدن الأوامر الخاصة بتطبيقيّ "وي تشات" و"تيك توك"، كما تلغي أوامر أخرى كانت قد صدرت في يناير الماضي، استهدفت 8 تطبيقات أخرى للاتصالات وتكنولوجيا الاقتصاد.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن هناك مراجعة منفصلة للأمن القومي الأمريكي بشأن تيك توك لا تزال جارية.