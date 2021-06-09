حكاية تطبيق طوره علماء لحساب عمر البشر.. يحدد الحد الأقصى للعمر بدقة

الشارقة - اميمة ياسر - في تطور غريب من نوعه، أعلن عدد من العلماء عن تطور تطبيقا ذكيا يقوم المستخدم بإدخال بيانات معينة فيه، ما يمكنه من الحصول على نتائج تقديرية لمعدل الشيخوخة البيولوجية والحد الأقصى للعمر بدقة.

وتوصل العلماء إلى أن أطول مدة من المحتمل أن يعيشها أى إنسان هى 150 عاماً، أى ضعف متوسط العمر الافتراضى الحالى فى عدد من بلدان العالم الأول البالغ 81 عاماً. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

الاكتشاف أكد أن زيادة متوسط العمر بشكل كبير يتوقف على عوامل أساسية منها تحسن التغذية والمياه النظيفة والصرف الصحى الأفضل، بالإضافة إلى تطبيق العلوم الطبية، وذلك بحسب ما نشرته دورية نشرتها Nature Communications.