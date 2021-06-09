أفضل الألعاب التي تشبه فورتنايت ولم تكن تعرفها سابقاً

دبي - يزن راشد - تأتي لعبة فورتنايت ضمن فئة ألعاب Battle Royale، وهي ألعاب تضعك في مواجهة مع مجموعة من اللاعبين الآخرين والفائز من يبقى على قيد الحياة في نهاية اللعبة.

وهذا النوع من الألعاب ليس جديداً على الإطلاق، ولكن الألعاب الحديثة مثل PUBG أو فورتنايت هما من جعلاه مشهورًا ، وأعادوه للحياة مجددًا بعد أن كاد يختفي للأبد.

إقرأ أيضاً: تعرف على أغنى لاعبي فورتنايت.. أرباح أحدهم تتجاوز 9 مليون دولار

وتختلف فورتنايت عن باقي الألعاب في هذا النوع، وهذا لأنها تعتمد على بناء بعض المباني للهروب من مهاجميك. يتم هذا البناء عن طريق جمع الموارد المختلفة في اللعبة واستخدامها.

وعلى الرغم من كون فورتنايت تختلف قليلاً عن باقي ألعاب Battle Royale، إلا أننا نحاول ذكر الألعاب التي تستحق التجربة.

وتعتبر هذه اللعبة خليطًا من فورتنايت وPUBG معًا، وهي تعتبر أول من تبنى فكرة Battle Royale في عالم الألعاب، وذلك عن طريق طور يدعى King of the Hill.

ولكن مع ظهور العاب Battle Royale المختلفة بدأت لعبة H1Z1 تتغير لتنافس فورتنايت و PUBG، وتضم اللعبة طور يدعى Auto Royale Mode، وهو يقسم اللاعبين إلى 30 فريق من 4 لاعبين، ويكون لكل لاعب دور محدد في اللعبة.

ويمكنك تحميل ولعب H1Z1 مجاناً على أجهزة الحاسوب و PS4.

إقرأ أيضاً: تنزيل ماين كرافت عبر كافة أجهزتك سواء الهاتف أو الحاسب

وعندما تبدأ في هذه اللعبة ستلاحظ التشابه بينها وبين PUBG Mobile في الكثير من الأمور، وهذا على الرغم من كون Rules Of Survival أول لعبة Battle Royale يتم تطويرها للهواتف المحمولة على عكس فورتنايت.

وتختلف هذه اللعبة عن باقي ألعاب Battle Royale في كونها منافسة بين 300 لاعب في المبارة الواحدة، وهو ثلاثة أضعاف العدد الموجود في فورتنايت.

وتستطيع استخدام اللعبة على جميع الهواتف المحمولة العاملة بنظام اندرويد و IOS، وهي مجانية للتحميل والاستخدام.

إقرأ أيضاً: إنفيديا تساعد في إنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون

وتعتبر هذه اللعبة مستنسخة من PUBG وفورتنايت معاً، وهي تأتي من صناع لعبة Rules Of Survival.

وتعتمد اللعبة على خريطة كبيرة. تعتبر من أكبر الخرائط في العاب Battle Royale على الهواتف، وعلى الرغم من كبر حجم الخريطة فإن اللعبة تعمل على الهاتف بطريقة جيدة وسلسة.

وعلى عكس جميع العاب Battle Royale الأخرى، فإن لعبة The Darwin Project تأتي بخريطة واسعة مفتوحة لا يتغير حجمها طوال اللعبة.

وهذا لأن اللعبة تدور في منطقة جليدية، ويجب عليك أن تتبع باقي اللاعبين في هذه المنطقة عن طريق اتباع خطواتهم في الجليد أو البحث عنهم بطريقة منهجية.

وتجعلك اللعبة صيادًا يبحث عن فريسته في هذه الغابة الجليدية، ويعتبر آخر من يقف في اللعبة هو الفائز.

وتستطيع أن تجد اللعبة مجاناً على الحاسب وجهاز PS4 و Xbox One أيضاً، وهي أحد أفضل بدائل فورتنايت.

وتمتاز هذه اللعبة بكونها تعمل على أي متصفح انترنت. لا تستطيع لعبها على جهاز حاسب ضعيف قليلاً.

وتجد أنك تنظر إلى اللعبة من الأعلى إلى الأسفل بمنظور علوي، وهو ما يجعل الخريطة بأكملها متاحة أمامك من نظرة واحدة.

ويمكنك الاستمتاع باللعبة مجاناً على أي متصفح، وهي بديل سريع للعبة فورتنايت.

وقد تعتقد للوهلة الأولى بأن Realm Royale تنسخ فورتنايت بشكل كامل، وهذا ليس صحيحاً فعلى الرغم من كون اللعبة تشبه فورتنايت في تصميم الشخصيات والعالم، إلا أنها تختلف في طريقة عمل الشخصيات.

وهذا لأن اللعبة تقدم 5 فئات من الشخصيات. تأتي كل فئة بمميزات وقدرات مختلفة عليك أن تتعلمها وتتقنها لتفوز في اللعبة.

وتختلف اللعبة في طريقة عقاب الخاسر، فبدلاً من أن تخرج من اللعبة نهائيًا فإنها تحولك إلى دجاجة تركض في الخريطة. إذا تمكنت من النجاة على شكل دجاجة لفترة طويلة فإنك تعود إلى اللعبة.

ولا يمكننا أن نقول بأن هذه لعبة منفصلة، بل هي طور مدفوع من فورتنايت. هو النسخة الأصلية للعبة قبل ظهور وضع Battle Royale المجاني فيها.

وتضعك هذه اللعبة في مواجهة مع جيش من المخلوقات التي تدعى Husks .ويجب عليك أن تستخدم كل ما تجده أمامك لتنجو منهم.

ويعتبر طور Save The World نسخة اللاعب الواحد من فورتنايت. يضم نفس المميزات من استخدام مواد البناء والأسلحة وغيرها من الأمور.

ولا تأتي هذه اللعبة مجاناً، ولكنها متاحة للاستخدام عبر جميع الأجهزة التي يمكنك تحميل فورتنايت عليها.