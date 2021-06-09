شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات هواتف آيفون مع IOS والان مع تفاصيل الخبر
كما ستحصل هواتف آيفون عل ميزات إضافية لخدمة "عدم الإزعاج"، فعند تفعيل المستخدم لـ"وضع التركيز" في هذه الخدمة سيرسل الهاتف إشعارات للراغبين بمراسلة الشخص تبين لهم أن المستخدم مشغول حاليا إما في مكان العمل أو في النادي الرياضي أو يقود السيارة على سبيل المثال.
وسيحصل FaceTime أيضا مع التحديث على ميزة SharePlay التي ستساعد على مشاركة الفيديوهات والموسيقى ولقطات الشاشة بين المستخدمين أثناء المكالمات.
وستحصل كاميرات هواتف آيفون مع iOS 15 على ميزات ستساعدها على قراءة النصوص الموجودة على لوحات الإعلانات أو الكتب، ونسخ مقاطع من هذه النصوص لحفظها أو إرسالها عبر تطبيقات المراسلة.
كما ستتحسن في هواتف آيفون أيضا ميزات Memory Mixes التي ستمكن المستخدمين من دمج الصور الموجودة فيها لصنع مقاطع صورية تذكارية خاصة.
وستحصل هذه الأجهزة أيضا مع iOS الجديد على ميزات إضافية لتطبيقات الطقس، ستظهر للمستخدم خرائط أكثر تفصيلا للأحوال الجوية.
ومن المفترض أن يصل تحديث iOS لمستخدمي آبل تدريجيا اعتبارا من خريف العام الجاري، ليشمل هواتف متنوعة من فئة iPhone 6s و 6s Plus والفئات الأحدث منها.