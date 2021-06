تكنولوجيا: كل ما نتوقعه من إعلانات خلال فعاليات E3 2021!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق فعاليات E3 2021 في 12 من يونيو ولفترة تصل إلى 4 أيام، تُقدم خلالها مجموعة من الإعلانات والمقاطع الدعائية وأخبار العناوين الجديدة القادمة لمنصات الألعاب.

تنطلق فعاليات مؤتمر E3 2021 بدءاً من 12 من يونيو، حيث يتم بث الحدث بالكامل على شبكة الإنترنت، وبشكل مجاني.

قامت الوكالة المنظمة لفعاليات E3 2020 بإلغاء الحدث نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس COVID-19 والذي أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت الصناعية في العالم، إلا أن هذا الإغلاق لم يؤثر على سوق الألعاب الذي انتعش بشكل ملحوظ وسجل أرقام قياسية.

ولقد ساهم إطلاق سوني ومايكروسوفت لمنصات الألعاب الجديدة PlayStation 5 و Xbox Series X في نهاية 2020 في إنتعاش سوق الألعاب بشكل أكبر.

ومن المقرر أن ينطلق E3 2021 بشكل رقمي كامل على شبكة الإنترنت، حيث يبث الحدث على منصة اليوتيوب وأيضاً Twitch من 12 إلى 15 من يونيو ولقد كُشِف عن بعض الإعلانات المتوقعة خلال الحدث والتي نستعرضها خلال السطور القادمة.

ينطلق حدث E3 2021 يوم 9 من يونيو بالإعلان الرسمي عن الإصدار القادم من لعبة Battlefield أو التي تنطلق بعنوان”Battlefield 2042″، وهو إصدار متعدد اللاعبيين يمكن أن يضم حتى 128 لاعب من أجهزة الحاسب، وPS5، ولاعبي أجهزة Xbox Series X/S، مع عدد من لاعبي المنصات السابقة للألعاب.

ويكشف الفيديو الترويجي للعبة “Battlefield 2042” عن أحداث تتضمن طائرات، ومروحيات، وظروف مناخية متغيرة، مع نظام جديد في اللعبة.

أيضاً لن تتضمن اللعبة قتال royale في البداية، كما سيتاح للاعبين أوضاع اللعب الجماعي Conquest و Breakthrough، ومن المقرر أن تنطلق Battlefield 2042 في 22 من أكتوبر.

وفي 10 من يونيو يبدأ الحدث في التركيز على الألعاب الصيفية، على أن يستضيف هذا الحدث Geoff Keighley، ويتخلل الحدث مجموعة من الإعلانات، والمقاطع التشويقية للألعاب، وعرض من Double Fine و iam8bit، كما سيتم تقديم أغينة من واحدة من الألعاب عبر Weezer.

كما يبدأ الحدث في 11 من يونيو بعرض تقديمي من Netflix، يتضمن بعض عناوين الألعاب مثل The Witcher و The Cuphead Show! و Castlevania و Resident Evil.

أيضاً تستضيف Koch Media حدث، إلا أن الشركة لن تقدم أي إعلانات حول Saints Row أو Metro أو Dead Island أو Timesplitters.

وينطلق حدث Ubisoft في 12 من يونيو، حيث تكشف الشركة عن اللعبة التي تعرف الآن بلعبة “Rainbow Six Quarantine”، كما يستعرض الإستديو لعبة Far Cry 6، وتفاصيل عن التحديث الجديد من Assassin’s Creed: Valhalla، ولعبة Rainbow Six: Siege، وأيضاً بعض التفاصيل عن Mythic Quest، كما تعمل الإستديوهات على عرض العروض التي قدمت عبر Apple TV Plus، من جانب أخر لا تخطط الإستديوهات لعرض الطبعة الجديدة من Prince of Persia.

أيضاً في نفس اليوم يقدم عرض حي من Devolver Digital الذي يتضمن العديد من الإعلانات، مع التركيز على العناوين المميزة من الألعاب.

وفي 13 من يونيو تنطلق مؤتمرات Xbox و Bethesda، حيث يستمر الحدث لمدة 90 دقيقة يتم التركيز خلالها على الألعاب التي طورت من أشهر إستديوهات الألعاب التي تم الإستحواذ عليها خلال الفترة الماضية.

أيضاً من المتوقع أن يركز Xbox و Bethesda على Halo: Infinite، كما تكشف Square Enix على العناوين الخاصة بها التي تشمل Babylon’s Fall.

ولقد نشرت Platinum إعلان تشويقي للعبة Babylon’s Fall خلال 2018، ومن ثم في 2019، إلا أن تفاصيل هذه اللعبة مازالت محدودة حتى الآن.

كما تخطط Square لإطلاق لعبة جديدة من”Eidos-Montreal” وهي الإستديوهات التي اشتهرت بإطلاق Deux Ex: Human Revolution و Mankind Divided.

وفي 14 من يونيو ستقدم عروض تقديمية محدودة تشمل Limited Run Games و Razer و Capcom و Take-Two Interactive، إلا أن Take-Two لم تحدد المقرر الإعلان عنه خلال الحدث.

كما تنضم Nintendo للحدث في 15 من يونيو، حيث ينطلق حدث Nintendo Direct الذي يستهدف الإعلان عن ألعاب Switch والتي تشمل 4 و Bayonetta 3، وBreath of the Wild.

