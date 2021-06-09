تكنولوجيا: كيفية تثبيت إصدار المطوريين التجريبي من تحديث iOS 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل مؤخراً عن إطلاق الإصدار التجريبي من تحديث iOS 15، الذي يتوفر الآن للمطوريين المسجلين للتثبيت وتجربة المميزات الجديدة، وفي السطور القادمة نستعرض خطوات تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 15.

يمكن للمستخدمين من المطوريين المسجلين لدى شركة ابل تجربة المميزات الجديدة لتحديث iOS 15 قبل إنطلاق الإصدار العام، حيث يتاح تثبيت الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين عبر الخطوات التالية.

يعد هذا الإصدار التجريبي من iOS 15 غير مستقر في الوقت الحالي، لذا بالتأكيد يجب التنويه على أن هذا الإصدار يتطلب هاتف لا تعتمد عليه بشكل كامل، مع ضرورة النسخ الإحتياطي لمحتوى الهاتف.

يتوفر الإصدار التجريبي من تحديث عبر موقع ابل للمطوريين، حيث سيكون على المستخدم التسجيل للدخول وذلك عن طريق فتح حساب مطور بسعر 99 دولار.

أيضاً قد يتطلب تسجيل الجهاز في حالة إذا لم يكن مسجل بالفعل في الحساب

ابحث عن الملف التعريفي الخاص بتحديث iOS 15 عبر إختيار زر التحميل في الجزء الأيمن العلوي، أو عن طريق القائمة المنزلقة في الجانب الأيسر، ومن ثم حدد ملف iOS التعريفي وابدأ التحميل

عند إنتهاء تحميل الملف إتجه للإعدادات في الهاتف ومن ثم قم بإختيار “Profile Downloaded”، ومنها يمكنك أن تتبع التعليمات التي ستظهر تباعاً، والتي ستنتهي بطلب reboot للهاتف، ومنها سيتاح للمستخدم تثبيت التحديث عبر الإعدادات ومنها إلى عام ومن ثم يمكن إختيار تحديث البرمجيات.

يذكر أن الإصدار التجريبي العام سيتاح للمستخدمين خلال شهر يوليو للتحميل، لذا إذا لم تكن من المسجلين لدى شركة ابل كمطور يمكنك ترقب الإصدار التجريبي العام.

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