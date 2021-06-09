شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إعادة تصميم متصفح سفارى فى iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب التحديث الجديد لنظام تشغيل IOS الكثير من الأشياء الجيدة لجهاز iPhone ، بما في ذلك ملفات تعريف الإشعارات وتحديثات الأمان المنفصلة وروابط FaceTime لكن التحديث إلى تجربة متصفح Safari قد يكون الأفضل على الإطلاق وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وقامت Apple بتحويل شريط العنوان إلى أسفل. لذلك من الأسهل بكثير كتابة عنوان الموقع، والانتقال إلى الصفحات الخلفية والأمامية، والوصول إلى رمز تبديل علامات التبويب في متناول اليد.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك التبديل بين علامات التبويب عن طريق التمرير على شريط العناوين - تمامًا كما تقوم بالتبديل بين التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك أيضًا الضغط في أي وقت لرؤية جميع علامات التبويب المفتوحة في الشبكة.

يجلب Safari الجديد أيضًا سحبًا لتحديث الإجراء، إذا كنت تدخل إلى مدونة مباشرة أو Twitter ، يمكنك بسهولة تنفيذ هذه الإيماءة لتحديث صفحتك بمحتوى جديد.

يجلب التحديث كذلك بعض الأشياء الجديدة إلى إعدادات الموقع عند النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط بجوار العنوان، حيث يمكنك الآن بسهولة تغيير حجم الخط والترجمة إلى لغة أخرى ومشاهدة تقرير خصوصية الموقع من خلال قسم جديد سهل الاستخدام.

يوفر Safari على iOS 15 بعض الميزات الأخرى:

تأتي ملحقات الويب إلى المتصفحات لذلك يمكن لتطبيقات مثل 1Password ملء بيانات الاعتماد وأكواد 2FA بسهولة.

يمكنك تعيين صورة خلفية على Safari. للقيام بذلك ابدأ صفحة جديدة وانتقل لأسفل وانقر على تحرير.

بشكل افتراضي يخفي Safari عنوان IP الخاص بك من أجهزة التتبع.

سيتيح لك هذا الإصدار الجديد أخيرًا تجميع علامات التبويب على هاتفك.

التحديث الجديد يجلب أيضًا تحسينًا إلى عرض المناظر الطبيعية.

يتم تشغيل iOS 15 في وقت لاحق من هذا العام.