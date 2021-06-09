أفضل أدوات عمل قرعة إلكترونية عبر تويتر و تحديد الفائز

دبي - يزن راشد - يمثل استخدام القرعة إلكترونية عبر تويتر أحد أفضل الطرق لزيادة التفاعل في تويتر والحصول على المزيد من المتابعين، حيث إنها تقدم هدايا للفائزين فيها.

وتمتلك منصة تويتر الكثير من المستخدمين حول العالم، وذلك لأنها تقدم تجربة مختلفة وفريدة عن باقي منصات التواصل الاجتماعي، مما يعني أنها تمتلك الكثير من الشركات والمؤثرين.

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ويصبح الأمر صعباً على الشركات الكبيرة أو الحسابات الكبيرة عندما يتعلق الأمر بالمسابقات الإلكترونية وعمل قرعة بين الفائزين، وهذا بسبب حجم المشاركة في المسابقة، و هو ما يجعل الاختيار اليدوي أمراً صعباً ويستهلك الكثير من الوقت.

وتبعًا لذلك، يفضل الاعتماد على أحد الأدوات التي تسمح لك باختيار الفائز تلقائياً من خلال القرعة الإلكترونية.

وإليك أفضل أدوات يمكن الاعتماد عليها من أجل إجراء قرعة إلكترونية واختيار الفائز.

تقدم لك هذه الأداة فرصة لسحب الفائز من قرعة إلكترونية, و بكل سهولة ومن خلال ضغطة زر واحدة، حيث ما عليك فعله هو ربط الأداة بحساب المسابقة عبر تويتر ومن ثم إدخال رابط المسابقة.

وبعد ذلك، تحدد عدد الفائزين، وتقدم لك الأداة الفائزين بحسب العدد الذي أدخلته، ويمكنك إعادة السحب من خلال الضغط على زر ReDraw لإعادة الاختيار.

تسمح لك هذه الأداة باختيار الفائز في قرعة الكترونية على مختلف المنصات وليس تويتر فقط. توفر أيضاً مجموعة من الطرق المميزة لإعلان الفائز.

يمكن للأداة أن تنتج شهادة بإسم الفائز وأن تعلن الفائز من خلال رابط خاص يتم ارساله لجميع المشاركين في المسابقة.

وتستطيع الأداة مراسلة الفائز عبر البريد الإلكتروني ليحصل على جائزته، وكما أنها تعمل أيضاً مع انستجرام كونه يستخدم نفس فكرة تويتر.

تعطيك الأداة طريقتين لاختيار الفائز في قرعة تويتر الالكترونية وهما:

باستخدام قائمة تزود الأداة بها مسبقاً

عن طريق خاصية Retweet حيث تزود الأداة برابط التغريدة.

وهنا يجب أن يكون شرط المسابقة هو إعادة نشر التغريدة الخاصة بالمسابقة Retweet لأن الأداة لن تنظر لأي تغريدة أخرى.

تمتاز الأداة بأنك لن تحتاج لربط حساب تويتر الخاص بك فيها وهذا يجعلها آمنة ومفضلة من الشركات أيضاً.

تأتي هذه الخدمة باللغة العربية من شركة WebFun المعروفة، ولذا هي تستحق الدعم والذكر في قائمتنا اليوم.

يمكن للأداة اختيار الفائز عشوائياً في قرعة تويتر عن طريق مقارنة الهاش تاق أو الردود على تغريدة معينة. تعرض لك الأداة المشاركات التي تستوفي الشروط وستدخل السحب.

وبعد ذلك قم بالضغط على زر اختيار الفائز لتظهر لك النتيجة مباشرةً. يمكنك اختيار أكثر من فائز عن طريق الأداة بسهولة.

تمتاز الأداة بواجهتها البسيطة التي تجعل استخدامها سهلاً. ستجد أمامك جميع الخطوات مشروحة باللغة العربية ولذا لن تحتاج لأي مساعدة في استخدامها.