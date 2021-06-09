شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو تلتقط صورًا رائعة لقمر المشتري الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعثت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا هذا الأسبوع صورة رائعة لجانيميد، أكبر قمر في نظامنا الشمسي تم التقاط صورة أحد أقمار المشتري العديدة في 7 يونيو خلال أقرب رحلة طيران من جانيميد منذ مرور جاليليو في عام 2000، كما تم التقاطها بواسطة مصور JunoCam الخاص بـ Juno ، وهي تُظهر القمر المغطى بالجليد المائي بتفاصيل مذهلة، بما في ذلك العديد من الفوهات والتضاريس المحززة التي يصل ارتفاعها في الأماكن إلى 700 متر (2300 قدم) وربما تكون مرتبطة بالصدوع التكتونية وفقا لما نقله موقعdigitartlends.

وهذه الصورة هي في الواقع "الجانب المظلم" لجانيميد (الجانب المقابل للشمس)، على الرغم من أن ضوء الشمس المنعكس عن كوكب المشتري جعل الالتقاط ممكنًا.

قال الباحث الرئيسي في جونو سكوت بولتون من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: "هذه هي أقرب مركبة فضائية إلى هذا القمر العملاق منذ جيل كامل"، "سنأخذ وقتنا قبل أن نستخلص أي استنتاجات علمية، ولكن حتى ذلك الحين يمكننا ببساطة أن نتعجب من هذه الأعجوبة السماوية."

الجانب المظلم من القمر

قالت هايدي بيكر، قائدة تحقيق مراقبة الإشعاع في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "الظروف التي جمعنا فيها صورة الجانب المظلم لجانيميد كانت مثالية لكاميرا منخفضة الإضاءة مثل الوحدة المرجعية النجمية"، "هذا جزء من السطح مختلف عن الذي تراه JunoCam في ضوء الشمس المباشر، سيكون من الممتع أن نرى ما يمكن أن يجمعه الفريقان ".

تهدف وكالة الفضاء إلى استخدام البيانات من جونو لمعرفة المزيد عن تكوين جانيميد والغلاف الأيوني والغلاف المغناطيسي والصدفة الجليدية، تقوم المركبة الفضائية أيضًا بجمع قياسات البيئة الإشعاعية التي يمكن أن تساعد البعثات المستقبلية إلى كوكب المشتري وأقماره، والتي يُعتقد أن هناك حوالي 79 منها.

وقال بولتون إن جونو، الذي وصل إلى كوكب المشتري في عام 2016 بعد انطلاقه من الأرض قبل خمس سنوات، يحمل معه مجموعة من الأدوات العلمية التي يمكنها فحص جانيميد "بطرق لم تكن ممكنة من قبل"، مضيفًا أن قدرة المركبة الفضائية على الاقتراب "تجلب الاستكشاف"، جانيميد في القرن الحادي والعشرين ".

جانيميد هو القمر الوحيد الذي له مجال مغناطيسي معروف بتسببه في حدوث الشفق القطبي، قالت ناسا إن تلسكوب هابل الفضائي وجد دليلاً على وجود غلاف جوي رقيق من الأكسجين في جانيميد في عام 1996، على الرغم من أنه رقيق جدًا بحيث لا يدعم الحياة كما نعرفها.

الاحتمال المثير للإعجاب هو وعد وكالة ناسا بوضع صورة ملونة لجانيميد تشتمل على صور التقطها جونو في آخر رحلة طيران لها.

وكالة الفضاء تنتظر فقط جمع كل البيانات من جونو، التي تبعد حاليًا حوالي 435 مليون ميل (700 مليون كيلومتر) عن الأرض.