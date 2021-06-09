تطبيق ذكي يكتشف حالات الاكتئاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ 55 دقيقة

يعتبر مرض الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، حيث يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، كما أنه قد يؤدي إلى العجز بل انه في أسوأ حالاته، يمكن أن يفضي إلى الانتحار.

في هذا المجال، كشف فريق من علماء جامعة ماريلاند الأميركية عن تجارب لإنشاء تطبيق هاتف ذكي يكتشف ما إذا كان شخص ما مكتئبًا بناءً على التغييرات في صوته.

ويتغير تنسيق الكلام والجمل عندما يصاب الشخص بالاكتئاب، إذ لا يستطيع الأشخاص المصابون بالاكتئاب التفكير بالسرعة المعتادة، كما أن معدل تحدثهم يتباطأ مع فترات توقف أطول مما لو لم يكونوا مصابين بالاكتئاب.

يمكن أن يساعد تطبيق اكتشاف الصوت الذي يستخدم التعلم العميق – وهو نوع من التعلم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية – في اكتشاف مثل هذه السمات، والتي غالبًا ما تكون دقيقة.

ويمكن أن يوصي معالجو الصحة النفسانية باستخدام مرضاهم، الذين يرسلون تحديثات بالفيديو والصوت عن أحوالهم النفسانية والمزاجية أثناء تواجدهم في المنزل، باستخدام التطبيق كي يتم تقييم التحديثات بالنظام التكنولوجي بعدئذ.

ومن المرجح أن يساعد التطبيق المرضى ومن حولهم على البقاء على اطلاع حول التغييرات، التي تعطي مؤشرًا على أي تدهور في الصحة النفسانية.

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى التطبيق على هاتفه الذكي، والذي سيطرح بعد ذلك بعض الأسئلة الأساسية حول ما كان يشعر به جسديًا وعاطفيًا في الأسبوع الماضي.

يقوم المستخدمون بالإجابة عن الأسئلة شفهيًا، وسيتم تسجيل إجاباتهم، كما يمكن للهاتف الذكي أيضًا التقاط فيديو للمستخدم أثناء حديثه إذا اختار تشغيل الكاميرا.