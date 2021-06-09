احذر.. رسالة خادعة تهاجم واتساب تعرض حسابك للخطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفاجئ مستخدمو تطبيق المراسلة الفوري “واتساب” اليوم برسالة خادعة تتحدث عن الذكرى الثلاثين على تأسيس أمازون، فلا ترسلها لأصدقائك.

ويعد واتساب، أحد تطبيقات الدردشة الفورية الأكثر استخداما في العالم، وقد ظهرت عمليات احتيال جديدة عبر الرسائل المتداولة على التطبيق مما يعرض مستخدميه للخطر.

وتنتشر بشكل واسع حاليا رسالة خادعة، وتحمل رابطا لشركة أمازون تخبر المستخدمين أن الشركة تقدم هدايا لمئات الأشخاص بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، وتطالبهم بملء استبيان للحصول على المكافأة.

مكافآت أمازون

وتقول رسالة أمازون المزيفة على واتساب: “لقد تم اختيارك للمشاركة في الاستبيان الخاص بنا، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط وستحصل على جائزة رائعة، ونختار عشوائيا 100 مستخدم لمنحهم فرصة للفوز بجوائز مذهلة”.

كما تقول الرسالة: “يهدف هذا الاستطلاع إلى تحسين جودة الخدمة لمستخدمينا وسيتم مكافأة مشاركتك”.

وتحتوي الرسالة الخادعة على واتساب، رابطا مزيفا ينقل المستخدم بعد النقر عليه إلى عنوان URL احتيالي، وهو بالتأكيد ليس تابعا لأمازون ولكنه هجوم احتيالي زائف لجمع بيانات مستخدمي تطبيق التراسل.

خطر كبير

وبعد أن يدخل المستخدم المعلومات الخاصة به، لن يحصل على الهدية المزعومة، والتي تعد الأشخاص بالحصول على هاتف هواوي Mate 40 Pro 5G، كمكافأة في غضون 5-7 أيام إذا قام بإعادة إرسال الرسالة لخمس مجموعات أو 20 صديقا على واتساب.

وبإعادة توجيه الرسالة على “واتساب”، يضمن استمرار شخص أو آخر في نشر الرابط الوهمي لأصدقائهم والتأكد من قيام المزيد من المستخدمين بالنقر فوق الارتباط والتخلي عن معلوماتهم الشخصية.

يشار إلى أن هذه الرسالة الاحتيالية ليست الأولى، ففي مارس/آذار الماضي انتشرت تلك الرسالة لكن خدمة عملاء شركة أمازون، أكدت أنه لم يتم الإعلان عن مثل هذا العرض من قبل المنظمة وأن الرابط مزيف، وإن الارتباط الفيروسي هو مجرد خدعة احتيالية بالكامل.