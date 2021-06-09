تكنولوجيا: موتورولا تطلق تحديث جديد من هاتف Moto G Stylus 5G بسعر 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا اليوم عن تحديث جديد من هاتف Moto G Stylus 5G الذي ينطلق بتحديث جديد لقلم stylus، مع تحسينات في البرمجيات وسعر 399 دولار.

يتميز هاتف Moto G Stylus 5G بتصميم قلم stylus الجديد مع تحسينات في برمجيات القلم، ويأتي تصميم القلم بتصميم دائري كبديل لشكل بيضاوي، لذا يمكن إدخال قلم stylus من أي إتجاه، كما تدعم البرمجيات التكامل بشكل أكبر مع Moto Notes.

وتضيف موتورولا في برمجيات قلم stylus آداء مسطرة جديدة لدعم المستخدم في رسم خطوط مستقيمة، أو تحويل الصور إلى رسم تخطيطي، ومن ثم التلوين.

كما يتضمن زر عائم Galaxy Note-esque، مع مجموعة من متنوعة من الإختصارات القابلة للتخصيص مثل وجهات في الخرائط.

أيضاً ينطلق هاتف Moto G Stylus 5G بمواصفات الإصدار السابق بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، أو بدقة 1080 بيكسل، كما أضافت موتورولا ميزة السطوع الفائق التي تعمل بشكل تلقائي عند الحاجة.

وتقدم موتورولا الهاتف بلون Cosmic المتدرج من الأخضر إلى الأسود وفقاً لزاوية الإضاءة، كما يتميز تصميم الهاتف بحواف منحنية وتصميم من البلاستيك اللامع.

أيضاً في إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع تقنية دمج البيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وportrait، ومستشعر macro بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Moto G Stylus 5G بسعة تخزين 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 480، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بسعر 399 دولار.

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