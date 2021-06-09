شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. أبل لن "تجبر" المستخدمين على الترقية إلى iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل رسميًا عن تحديث البرنامج الجديد لمستخدمي أيفون وiPad وهما iOS 15 و iPad OS 15 على التوالي، وما زال هناك شهرين قبل أن تطرحه الشركة رسميًا، وهذا يعني أنه يتعين على الأشخاص استخدام تحديث iOS 14 و iPadOS 15 حتى ذلك الحين.

ومع ذلك، ستسمح أبل هذا العام لمستخدمي أيفون بمواصلة استخدام iOS 14 و iPadOS 14 حتى بعد طرح نظامي iOS 15 و iPadOS 15، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumours، فيما يستشهد التقرير بصفحات البرامج الخاصة بالتحديثات الجديدة.

وتقول أبل، "يوفر نظام iOS الآن الاختيار بين إصدارين من تحديثات البرامج في تطبيق الإعدادات، يمكنك التحديث إلى أحدث إصدار من iOS 15 بمجرد إصداره للحصول على أحدث الميزات ومجموعة كاملة من تحديثات الأمان، أو استمر في ‌iOS 14‌ واستمر في الحصول على تحديثات الأمان المهمة حتى تصبح جاهزًا للترقية إلى الإصدار الرئيسي التالي. "

وفي السابق، كانت الشركة تتبع نهجًا معاكسًا، حيث إنها في كل مرة تدفع فيها تحديثًا رئيسيًا للبرنامج، تتوقف عن توقيع الإصدارات السابقة من نظام التشغيل iOS لتجعل من المستحيل الرجوع إلى إصدار أقدم، ووفقًا للتقرير، سيكون خيار الحصول على كل من iOS 14 و iOS 15 و iPadOS 14 و iPadOS 15 مفيدًا لأولئك الذين لا يستطيعون تحديث أجهزتهم بسبب قيود الجهاز أو المتطلبات التي تنفذها مؤسسات العمل أو المدارس.

ويأتي نظام التشغيل iOS 15 مزودًا بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لـ FaceTime ، وتخصيصات الإشعارات، والميزات الجديدة لتطبيقات الصور، والميزات الجديدة التي تركز على الخصوصية والمزيد.